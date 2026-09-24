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Zel: I Srpska je strateški partner sa kojim treba pojačati saradnju

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24.09.2026 11:15

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Зел: И Српска је стратешки партнер са којим треба појачати сарадњу
Foto: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel napisao je da je i Republika Srpska, kao i Srbija, strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju, komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje SAD sa Srbijom.

"Prema mom mišljenju, što se odnosi na Srbiju, odnosi se i na Republiku Srpsku", napisao je Zel na Iksu, podijelivši Rubiovu objavu u kojoj ukazuje na namjere američke administracije da produbi saradnju SAD i Srbije.

Rubio je izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će se strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti.

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Tagovi :

Marko Rubio

Mark Zel

Republika Srpska

Srbija

Sjedinjene Američke Države

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