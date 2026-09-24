Zel: I Srpska je strateški partner sa kojim treba pojačati saradnju

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel napisao je da je i Republika Srpska, kao i Srbija, strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju, komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje SAD sa Srbijom.

"Prema mom mišljenju, što se odnosi na Srbiju, odnosi se i na Republiku Srpsku", napisao je Zel na Iksu, podijelivši Rubiovu objavu u kojoj ukazuje na namjere američke administracije da produbi saradnju SAD i Srbije.

What goes for Serbia goes equally for Republika Srpska IMO. https://t.co/GvmEA0rHH0 — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) September 23, 2026

Rubio je izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će se strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti.