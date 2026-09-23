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Rubio: Nadam se da ću uskoro imati priliku da posjetim Srbiju

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23.09.2026 19:44

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dvije zemlje biti produbljeno.

Rubio je podsjetio da je sadašnja američka administracija preduzela korake kako bi unapredijela saradnju sa Srbijom.

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"Znam da su predstavnici Stejt departmenta i drugih vladinih agencija već posjetili tu zemlju. Nadam se da ću i ja imati priliku da je posjetim", rekao je Rubio novinarima na marginama zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.

On je istakao da SAD žele da prodube strateško partnerstvo sa Srbijom, namjeravajući da to učine istovremeno rješavajući neka potencijalna pitanja koja se mogu pojaviti.

Rubio je naglasio da administracija predjsednika SAD Donalda Trampa ostaje posvećena produbljivanju odnosa, iako je Srbija, kako je naveo, "uključena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna" i predmet međunarodnog interesovanja.

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On je dodao da je u toku proces šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom.

(Srna)

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Marko Rubio

Amerika

Srbija

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