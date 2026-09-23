Pezeškijan: Iran se neće predati u ratu sa Amerikom

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je danas tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, dodajući da Teheran vjeruje u diplomatiju i spreman je na dijalog, ali bez prijetnji.

Pezeškijan je, osvrćući se na govor američkog predsjednika Donalda Trampa u utorak rekao da "on mora da zna da će otpor iranskog naroda samo porasti uprkos sankcijama, povećanom pritisku i povećanom maltretiranju.“

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- Američki predsjednik Donald Tramp nazvao je Irance teroristima, ali smo zapravo mi bili žrtve terorizma. Gospodin Tramp i oni koji pokušavaju da nas maltretiraju moraju da shvate da smo spremni za dijalog, diplomatiju i pregovore - bez prihvatanja jezika sile - naglasio je iranski predsjednik.

Naveo je da Iran nikada nije bio agresor, nikada nije započeo rat i da je uvijek pokazivao posvećenost pregovaračkom stolu i ukazao na dvostruke standarde u odnosu na Izrael.

- Nuklearno oružje je u Izraelu, ali inspektori su u Iranu. Izrael ubija, ali Iran je pod sankcijama - rekao je Pezeškijan.

Govoreći o Ormuskom moreuzu, Pezeškijan je istakao da "stalno raspoređivanje neprijateljskih flota i širenje rata neće dovesti do mira".

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- Ne možemo dozvoliti nekima da imaju slobodan pristup i da steknu svoj interes od plovnog puta, a istovremeno da koriste taj plovni put da nam nametnu svoju agresiju, da nam nametnu nesigurnost, da nam zabrane pristup našim sopstvenim plovnim putevima - poručio je on.

Dodao je da je Iranu rat nametnut, ali da je ta zemlja dokazala da se ne plaši borbe i rata koji je odbrambene prirode.

On je naveo da su mete napada SAD-a bile i sportske hale, univerziteti, zdravstveni centri, škole, bolnice, infrastruktura, ali i naučnici, muškarci, žene i djeca, dodajući da se Iran "brani".

- Amerika i Izrael su nas napali, opremljeni najsavremenijom tehnologijom i sistemima naoružanja, ali naš narod je ostao nepokolebljiv. Da, nanijeli su nam udarce, ali nismo klečali niti pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo gađali civilno stanovništvo - istakao je iranski predsjednik.

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Delegacija SAD napustila je salu na početku Pezeškijanovog govora.

Tramp je u svom jučerašnjem govoru rekao da je spriječio Teheran da dobije nuklearno oružje i upozorio da bi mogao da "uništi Islamsku Republiku" ako se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.

(Tanjug)