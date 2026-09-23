Borbeni avion se srušio kraj baze, snimak obilazi svijet

Britanski vojni avion "Hok T2" srušio se u srijedu, 23. septembra, nedaleko od baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva RAF Veli u Sjevernom Velsu.

Oba člana posade uspjela su da se katapultiraju prije udara u zemlju, dok su na mjesto nesreće odmah upućene hitne i spasilačke ekipe.

Drama se odigrala ubrzo nakon polijetanja sa baze RAF Veli na ostrvu Anglsi.

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Prema navodima britanskih medija, svjedoci su primijetili probleme sa avionom nedugo nakon što se odvojio od piste, a zatim su se pojavili plamen i dim.

Ubrzo potom letjelica se srušila u okolini baze.

Dva padobrana pojavila se iznad mjesta nesreće

Na snimcima sa lica mjesta vide se dva padobrana, što ukazuje da su oba člana posade uspjela da napuste avion prije nego što je udario u zemlju.

Prema dosadašnjim informacijama, piloti nisu zadobili povrede opasne po život, mada su pojedini britanski mediji naveli da su obojica povrijeđena.

🚨An RAF Hawk T2 training jet reportedly crashed shortly after takeoff from RAF Valley in Anglesey, Wales.

This footage shows the aircraft pitching up before going down, with both crew members ejecting and parachuting safely away from the jet. pic.twitter.com/FBfw9YeyoB — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) September 23, 2026

Zvanične informacije o njihovom zdravstvenom stanju još nisu kompletirane.

Na teren su odmah upućene spasilačke ekipe, kao i vazdušna ambulanta.

RAF Veli glavni centar za obuku

Baza RAF Veli predstavlja jedan od ključnih centara za obuku britanskih vojnih pilota.

"Hok T2" je dvosjedni mlazni avion koji se koristi za naprednu obuku, uključujući pripremu pilota za savremene borbene avione poput "Jurofajter tajfuna".

Letjelica je opremljena naprednom avionikom i sistemima koji tokom obuke simuliraju rad radara i drugih borbenih sistema.

Uzrok pada još misterija

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je upoznato sa incidentom, dok će uzrok nesreće biti predmet istrage.

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Za sada nema indicija da je avion pao kao posljedica neprijateljskog dejstva.

Sve dostupne informacije ukazuju da je riječ o avionskoj nesreći koja se dogodila neposredno nakon polijetanja.

Pojedini britanski mediji vrednost jednog "Hok T2" procjenjuju na oko 16 miliona funti, ali taj iznos predstavlja medijsku procjenu, a ne potvrđenu cijenu konkretnog aviona koji je pao.