Ko o čemu - Denis Bećirović o Srbima

Oni što žele da unište Dejtonski sporazum pokušavaju da stvore uslove za otcjepljenje Republike Srpske, riječi su Denisa Bećirovića koje su odzvonile pred polupraznom salom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Javno je upozorio međunarodnu javnost, kako je naveo, da trenutno rukovodstvo Republike Srpske nastavlja da prijeti miru i bezbjednosti Bosne i Hercegovine i regiona.

"Oni će u narednom periodu intenzivirati svoje aktivnosti prvenstveno s ciljem slabljenja i ukidanja mandata visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji je predviđen i Dejtonskim mirovnim sporazumom, te slabljenjem institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i otimanjem državne imovine Bosne i Hercegovine", istakao je Denis Bećirović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika. Ima vršioca dužnosti od 30. juna ove godine i od tada skoro da niko ne pominje imenovanje visokog predstavnika za BiH, posebno ne u punom kapacitetu i s punim Dejtonom propisanim, kamoli usput izmišljenim i prišivenim ovlaštenjima. Ustavni sud BiH više od dvije i po godine ne postoji u sastavu predviđenom Aneksom 4 Dejtonskog sporazuma jer u njemu od januara 2024-te nema srpskih sudija. Mandat predsjednika Suda, Mirsada Ćemana istekao je u decembru prošle godine, a sljedećeg mjeseca ističe mandat i sudiji Valeriji Galić. Uzgred budi rečeno, navedeni sud još nema zakon i funkcioniše prema dokumentu koji se zove Pravila. Državna imovina Bosne i Hercegovine postoji samo u izjavama pojedinih političara jer Zakon o državnoj imovini BiH nikad nije usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, a pitanje je tretirano samo aktom kojim je stavljena zabrana na određeni spisak nepokretnosti, objavljenim na stranici prethodno pomenute kancelarije visokog predstavnika.

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Nije Bećirović naveo nijedan konkretan primjer kako to rukovodstvo Republike Srpske ugrožava mir i stabilnost BiH i regiona, a jedini konkretan događaj u BiH koji se desio od prethodnog zasjedanja Skupštine Ujedinjenih nacija koji mu je napisan u govoru odnosi se na predistražne radnje zvorničke policije i bijeljinskog tužilaštva za utaju poreza i doprinosa, koji bošnjački političari, među njima Bećirović, već na granici zdravog razuma naglašavaju kao neprihvatljiv pritisak na, kako kažu, žrtve genocida i zaposlene u Memorijalnom centru Srebrenica.

"Ne smijemo dozvoliti da policija i druge institucije Republike Srpske, koje su počinile genocid nad Bošnjacima, danas prijete preživjelima i onima koji čuvaju sjećanje na žrtve genocida", istakao je Bećirović.

Ma koliko da to što Bećirović priča sve slabije slušaju i u Federaciji BiH, skoro nikako u Republici Srpskoj, a očigledno da to nije bilo zanimljivo ni svjetskim liderima u najvećoj dvorani najveće međunarodne organizacije na svijetu, apsolutno je skandalozno da s govornice Ujedinjenih nacija predsjedavajući Predsjedništva BiH optuži policiju i institucije Republike Srpske da su počinile genocid i da prijete bilo kome. Jednako teške optužbe otišle su na račun Srbije, garanta Dejtonskog sporazuma, zemlje koja je ima obim od skoro šest milijardi maraka s Bosnom i Hercegovinom, države čiji pasoš nosi značajan dio stanovništva u BiH.

Rukovodstvo Srbije Bećirović je optužio da su institucionalno veličali Ratka Mladića, naglasivši da je to neprihvatljiv anticivilizacijski čin.

"To je ravno poistovećivanju državnog rukovodstva Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj istoriji. To je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politika koje vode u agresiju i genocid", kaže Bećirović.

Genocid je pomenut ukupno 12 puta u nešto manje od 14 minuta govora, jednom i u dijelu u kojem se Bećirović referisao na, kako je naveo, genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija je ponovljena osam puta, od toga dvaput, njegovim riječima, agresija Rusije nad Ukrajinom. Pisca govora nešto je očigledno omelo napola posla, pa je Bećirović - od svega što se dešava u Bosni i Hercegovini - apostrofirao posvećenost BiH doprinosu globalnim naporima za prelazak na obnovljive izvore energije i smanjenje emisije štetnih gasova, te odlučnu borbu protiv svih oblika terorizma.

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Tim riječima – sve isto ovako, u istoj rečenici. Federacija BiH još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, koji bi trebalo da pokaže svijetu da BiH ne finansira teroriste. Ali, osim toga, ova nespretna rečenica o klimatskim promjenama i terorizmu možda bi u ovako opštem obliku, pored uzvodnog "dame i gospodo" i završnog "hvala za pažnju", bila jedini dio govora oko kojeg bi se tri člana Predsjedništva BiH usaglasila pred nastup u Ujedinjenim nacijama. Ali nisu ni o tome, jer govor Bećirovića nije usaglašen u Predsjedništvu BiH, koje, po Ustavu, o svim pitanjima iz domena međunarodnih odnosa, mora da odlučuje isključivo i jedino konsenzusom.