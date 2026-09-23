Trišić Babić: Bećirović lagao u UN, prisustvo Cvijanovićeve pokazatelj da se čuo srpski glas

Republika Srpska odbacuje sve što je Denis Bećirović rekao u UN, ali je prisustvo srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović pokazatelj da se politika prema BiH promijenila i da se čuo glas iz Republike Srpske, rekla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je navela da prisustvo Cvijanovićeve u zgradi UN u Njujorku jedno veliko priznanje i ne samo znak i signal već i da ukazuje na činjenicu da se glas iz Republike Srpske čuo i da tek ima šta da kaže.

Ona je navela da je bez obzira što je Bećirović govorio prvi dan, sala bila potpuno prazna, kao i da njegov govor nije bilo prijatno slušati jer je pun neistina.

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"Mi ovdje u Srpskoj apsolutno odbacujemo sve što je Denis Bećirović rekao u svom govoru na izlaganju u UN", rekla je Trišić Babić za RTRS.

Ona je naglasila da to nije stav BiH niti tri konstitutivna naroda, ni srpskog, ni hrvatskog, jer smatra da nije stav ni cijele bošnjačke političke scene, nego samo jednog dijela.

Istakla je da diplomatija BiH, dejtonske BiH, zvanično ne postoji i da sada može i zvanično da bude proglašena da je umrla.

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"Ovo je diplomatija isključivo bošnjačke strane, isključivo sarajevske političke scene, što smo mogli i da vidimo sad u Njujorku", kaže Trišić Babić.

Napomenula je da su tamo bili bivši ministar spoljnih poslova, a sadašnji šef misije pri UN Zlatko Lagumdžija, sadašnji ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković i Bećirovića za koga je rekla da je navježbao da pročita govor na engleskom jeziku.

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Ocijenila je i da je očito da oni žive u devedesetim godinama ili početak 2000. godine, kada je bilo jako bitno koji dan se govori u Ujedinjenim nacijama, pa su se tako potrudili da govore prvi dan.

Ukazala je da se u Republici Srpskoj nakon 30 godina došlo do veoma važnog trenutka na koji smo jako ponosni da u isto vrijeme prvi put u zgradi UN bude srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović, kad je tu predsjedavajući Predsjedništva koji se namjestio da je tu uvijek bošnjački član.