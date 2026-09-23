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Zahiragić: Bošnjaci su dezorijentisani, Srbi i Hrvati mijenjaju istoriju

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23.09.2026 10:03

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Захирагић: Бошњаци су дезоријентисани, Срби и Хрвати мијењају историју
Foto: Facebook/Haris Zahiragić

Bošnjaci su dezorijentisani, gledaju u Denisa koji ne zna kud će sa sobom, industrija u Federaciji BiH propada, Republika Srpska se bogati, Dodik lobira kod Netanjahua, a Trojka učestvuje u hibridnom ratu protiv Bošnjaka. Ovo su samo crtice iz jednog od najvatrenijih govora SDA-ovog prvaka Harisa Zahiragića.

Zahiragić je naveo da je razlog tome što je bošnjački narod dozvolio da u Sarajevu Denis Bećirović ima 90.000 glasova, a Bakir Izetbegović ni 40.000.

"Danas smo dezorijentisani, gledamo u Denisa koji ne zna kud će sa sobom. U Konakovića koji se bavi Fejsbuk lajvovima, umjesto da hodaju po svijetu. Edina Fortu, Zukana Heleza, Nihada Uka“, rekao je Zahiragić.

Onda se osvrnuo na diplomatske aktivnosti čelnih ljudi Republike Srpske.

"Dodik, kog su oni dozvolili da bude skinut sa crne liste, bio je kod Netanjahua, nakon toga je bio s Vučićem na vojnoj vježbi, nakon toga je Izrael u Srbiji otvorio fabriku dronova, nakon toga je Dodik ponovo otišao kod Netanjahua, a prije dvije noći vojska Srbije je došla do pola Drine“, kazao je Zahiragić.

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Zahiragić se u govoru, između ostalog, pita da li je 150.000 ljudi na sahrani generalu VRS-a Ratku Mladiću prošlost ili sadašnjost, pita i da li je stav Evropske komisije da Mladić nije sahranjen pod najvećim vojnim državnim počastima prošlost ili sadašnjost.

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"Da li je činjenica da je Vojin Mijatović svojim politikama Dodikovom privredniku predao u ruke Željezaru Zenicu, koji je prvi dan ugasio proizvodnju čelika i željeza? Jesu li slučajno uništene Koksara i Željezara? Je l' slučajno sva ključna infrastruktura u FBiH uništena? Je l' namjenska industrija slučajno blokirana? A Republici Srpskoj obogaćen? To nije slučajno, ali sami smo se doveli u tu situaciju“, kazao je Zahiragić.

U obraćanju na skupu SDA Zahiragić je direktno optužio Trojku za učestvovanje u hibridnom ratu, navodeći da žele obesmisliti svaki autoritet među Bošnjacima.

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"Nema nijedan put da se desio da je iko iz Savjeta ministara, Parlamenta BiH ili Predsjedništva BiH tražio od pravosuđa da ispoštuje Hašku A-listu ratnih zločinaca. Nego su, nažalost, bavili podmetanjem, špijuniranjem, hapšenjem Bošnjaka, međusobnim političkim borbama, dok su Srbi i Hrvati, nažalost, iskoristili mehanizam, preko pravosuđa počeli mijenjati balans i mijenjati istoriju“, rekao je Zahiragić.

U vatrenom obraćanju Zahiragić je otišao toliko daleko pa je rekao da aktuelni ministar saobraćaja i veza Edin Forto ne liči na Bošnjaka.

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Tagovi :

Haris Zahiragić

Denis Bećirović

SDA

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