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Ušli na kućnu zabavu i počeli pucati: 11 ljudi ubijeno, među žrtvama i trudnica

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23.09.2026 10:54

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Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a troje je povrijeđeno u pucnjavi tokom noćne zabave u Južnoafričkoj Republici, saopštila je policija.

Trojica naoružanih muškaraca provalila su u kuću u selu Kvamakuta, blizu jugoistočnog priobalnog grada Durban.

Iz policije navode da je 10 ljudi ubijeno na licu mjesta, uključujući ženu za koju se vjeruje da je bila trudna, a još jedna žrtva preminula je u bolnici od zadobijenih povreda.

U toku je potraga za počiniocima, a motiv napada za sada nije poznat, prenijela je agencija DPA.

Neke od žrtava bile su poznate policiji od ranije u vezi sa nelegalnim aktivnostima, zbog čega se ne isključuje mogućnost sukoba između suparničkih kriminalnih grupa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Južna Afrika

Pucnjava

trudnica

Ubistvo

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