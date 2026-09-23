Ušli na kućnu zabavu i počeli pucati: 11 ljudi ubijeno, među žrtvama i trudnica

Najmanje 11 ljudi je ubijeno, a troje je povrijeđeno u pucnjavi tokom noćne zabave u Južnoafričkoj Republici, saopštila je policija.

Trojica naoružanih muškaraca provalila su u kuću u selu Kvamakuta, blizu jugoistočnog priobalnog grada Durban.

Iz policije navode da je 10 ljudi ubijeno na licu mjesta, uključujući ženu za koju se vjeruje da je bila trudna, a još jedna žrtva preminula je u bolnici od zadobijenih povreda.

U toku je potraga za počiniocima, a motiv napada za sada nije poznat, prenijela je agencija DPA.

Neke od žrtava bile su poznate policiji od ranije u vezi sa nelegalnim aktivnostima, zbog čega se ne isključuje mogućnost sukoba između suparničkih kriminalnih grupa, prenosi Srna.