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Urušio se dio zgrade u centru Beča: Žena ostala zatrpana u ruševinama

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23.09.2026 09:13

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Jedna osoba stradala je kada se u centru Beča urušio dio stambene zgrade. U nesreći je povređeno nekoliko ljudi, ali je za 85-godišnju ženu sva pomoć stigla prekasno. Pronađena je mrtva u ruševinama.

Kobna nesreća dogodila se u nedjelju uveče. Jedan 57-godišnji stanar zadobio je teške povrede i vatrogasci su morali da ga izvuku iz zgrade. Još dvije osobe, 60-godišnji muškarac i 88-godišnja žena, zadobile su lakše povrede. Svima je prvu pomoć pružila bečka profesionalna hitna pomoć, nakon čega su prevezeni u bolnice.

Policija je odmah pokrenula istragu zbog sumnje na ugrožavanje javnosti iz nehata. Tokom istrage utvrđeno je da se jedna 85-godišnja stanarka vodi kao nestala. Nije bila među evakuisanim osobama, a nije pronađena ni u svom drugom stanu. Zbog toga je odmah pokrenuta opsežna potraga.

Pretraga statički nestabilne zgrade bila je izuzetno opasna, jer je postojala akutna opasnost od pada za pripadnike hitnih službi. U intenzivnu potragu uključeni su i policijski psi iz Jedinice bečke policije za pse. Specijalno obučeni psi su na kraju reagovali i ukazali na približnu lokaciju nestale žene u ruševinama.

U izuzetno teškim uslovima, profesionalni vatrogasci Beča uspjeli su da priđu mjestu kako bi izvukli 85-godišnju ženu. Međutim, za nju je bilo prekasno – na licu mjesta je proglašena mrtvom, prenosi Telegraf.

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Beč

stanovi

Ruševine

stradala žena

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