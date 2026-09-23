Izgorjela jedna od najpopularnijih plaža u Crnoj Gori

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Veliki požar izbio je u utorak oko 13.45 sati na Velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su brzo izašli teren i pokušavali da stave vatru pod kontrolu, dok je gašenje otežavao jak vetar koji je širio požar.

Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu "Cabo beach", gdje je izgorjela polovina plažnog mobilijara. Restoran na kupalištu je spašen. U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve. Izgorijeli su suncobrani, ležaljke, baldahini na pomenutom kupalištu. Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže "Havana", dok ekipe iz Bara čuvaju plažu "Koral", prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.