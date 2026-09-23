Logo

Izgorjela jedna od najpopularnijih plaža u Crnoj Gori

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 09:32

Komentari:

0
Изгорјела плажа у Црној Гори
Foto: Facebook/RTCG

Veliki požar izbio je u utorak oko 13.45 sati na Velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su brzo izašli teren i pokušavali da stave vatru pod kontrolu, dok je gašenje otežavao jak vetar koji je širio požar.

Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu "Cabo beach", gdje je izgorjela polovina plažnog mobilijara.

Restoran na kupalištu je spašen.

U pomoć ulcinjskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve.

Izgorijeli su suncobrani, ležaljke, baldahini na pomenutom kupalištu.

Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže "Havana", dok ekipe iz Bara čuvaju plažu "Koral", prenosi b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Plaža

požar

Komentari (0)

Pročitajte više

Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци

Banja Luka

Evakuišu Tržni centar Delta u Banjaluci

1 d

1
Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гд‌је је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.

BiH

Veliki požar u Sarajevu: Gori objekat kod Olimpijskog bazena

1 d

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Požar u fabrici u Kini, ima žrtava

2 d

0
Велики пожар избио на острву Брач

Region

Veliki požar na Braču lokalizovan poslije devet dana

4 d

0

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Region

Bivši pripadnik OVK uhapšen u Sjevernoj Makedoniji

13 h

0
Плажа

Region

Izbio požar na poznatoj crnogorskoj plaži

14 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska oslobodila osumnjičenog za ratne zločine na KiM za kojim je Srbija raspisala potjernicu

16 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Hrvatska: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravlja

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

11

53

"Nastavak briljantne diplomatije Cvijanovićeve i Dodika, u Evropi nema bolje"

11

53

Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

11

47

Vujičić: Stav SAD prema Srpskoj promijenjen zahvaljujući Cvijanovićevoj, Dodiku i Miniću

11

46

KK Igokea poziva navijače: Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima