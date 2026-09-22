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Hrvatska: Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravlja

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22.09.2026 16:47

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra zdravlja Hrvatske Vilija Beroša i ostalih osumnjičenih za namještanje javnih nabavki medicinske opreme po višestruko uvećanim cijenama.

Prema najnovijim informacijama, svi optuženi u ovom slučaju priznali su krivicu i postigli dogovor sa tužilaštvom, osim Beroša i bivšeg člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice "Krapinske toplice" Tome Pavića.

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Prema nezvaničnim informacijama, suđenje bi moglo da počne za tri mjeseca, prenose hrvatski mediji.

Optužnica tereti ukupno osam hrvatskih državljana za organizovanje i učestvovanje u zločinačkom udruženju, primanje i davanje mita, nezakonito pogodovanje, zloupotrebu položaja i pranje novca.

Prema dokumentima, grupu je organizovao preduzetnik Hrvoje Petrač s ciljem da kroz mrežu uticajnih ljudi iz zdravstvenog i bolničkog sistema obezbijedi poslove firmi za distribuciju medicinske opreme.

Javne nabavke su prilagođavali unaprijed određenim specifikacijama opreme, tehničku dokumentaciju su pripremali ciljano, a novac se obezbjeđivao van redovnih budžetskih planova, uz direktno posredovanje tadašnjeg ministra Beroša.

U optužnici je navedeno, između ostalog, da su nabavku robotskog mikroskopa za osječku bolnicu, koji je kupljen za 135.000 evra, preprodali bolnici za čak 464.000 evra.

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Beroš je za obezbjeđivanje sredstava u tom slučaju primio mito, a ukupna protivpravna imovinska korist i šteta za državni budžet procjenjuje se na više od 740.000 evra.

(Srna)

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Hrvatska

Optužnica

Bivši ministar

Vili Beroš

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