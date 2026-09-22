Sa tržišta se povlači kukuruz za kokice

Jedan proizvod koji se koristi za pripremu kokica povlači se sa tržišta zbog utvrđenog problema sa bezbjednošću hrane. Hrvatski Državni inspektorat objavio je obavještenje o opozivu organskog kukuruza kokičara Probios, pakovanja od 400 grama.

Proizvod iz predostrožnosti povlači kompanija Galleria Internazionale d.o.o. iz Zagreba, a razlog je povećana količina tropanskih alkaloida u proizvodu. Hrvatski Državni inspektorat navodi da proizvod zbog toga nije u skladu sa propisima Evropske unije o najvećim dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

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Potrošačima se zato savjetuje da provjere da li imaju upravo ovu seriju proizvoda i da ga, ukoliko je imaju, ne koriste.

Povlače se dvije serije

Riječ je o proizvodu Kukuruz kokičar bio 400 g Probios, a opoziv se odnosi na LOT 60183, sa dva različita roka upotrebe: 30. april 2028. godine i 18. jun 2028. godine.

Proizvođač je Probios S.p.A. iz Italije, dok je kao maloprodajni subjekt naveden Galleria Internazionale d.o.o. iz Zagreba.

Tropanski alkaloidi su prirodna jedinjenja koja se mogu pojaviti u pojedinim biljkama i njihovim proizvodima. Zbog mogućeg prisustva u količini iznad propisanih granica, nadležni organi su reagovali preventivno i naložili opoziv konkretnih serija.

Važno je naglasiti da se ne povlači sav kukuruz ovog proizvođača, već proizvod i serije koje su navedene u zvaničnom obavještenju.

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Potrošači koji su kupili ovaj proizvod trebalo bi najprije da pogledaju oznaku LOT-a i rok trajanja na pakovanju. Ukoliko se podaci poklapaju sa onima iz obavještenja, proizvod ne bi trebalo koristiti.

Državni inspektorat je obavještenje objavio 21. septembra, a ono je dostupno u okviru njegovih zvaničnih obavještenja za potrošače.

Iako je opoziv objavljen u Hrvatskoj, informacija je važna i za potrošače u Srbiji koji kupuju proizvode u Hrvatskoj ili ih donose iz Hrvatske, posebno zbog toga što je riječ o proizvodu italijanskog proizvođača koji se prodaje na više evropskih tržišta.

(Telegraf Biznis)