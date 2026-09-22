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Tramp: Amerika se vratila i ide joj bolje nego ikada

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22.09.2026 16:54

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Предсједник Уједињених нација Доналд Трамп говорио је током 81. седнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.
Foto: AP Photo/Seth Wenig / Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da su se Sjedinjene Američke Države "vratile" i da su snažnije nego ikada ranije.

"Zavide nam na ekonomiji, vojska je najmoćnija na svijetu, tehnologija je najbolja, i vodimo u gotovo svim oblastima. Naše gorivo napaja planetu. Našoj zemlji ide bolje nego ikada, budućnost je svjetla", rekao je Tramp u svom govoru na Generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN.

Prema njegovim riječima, više Amerikanaca je danas zaposleno nego ikada, a siromaštvo među građanima SAD, uključujući Afroamerikance i Hispanoamerikance, je na istorijskom minimumu.

"Moja administracija radi na svim nepotrebnim propisima. Snizili smo poreze i više imamo investicija nego bilo koja zemlja u istoriji", rekao je Tramp.

Генерална дебата Скупштине УН-а

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Generalna debata Skupštine UN-a, danas obraćanje Trampa

On je izjavio da "ne vjeruje u to da se problemima treba dozvoliti da se pogoršaju", pošto ih je tada samo teže riješiti.

"Dakle, dok su drugi samo pričali, ja sam djelovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam ga ostvario. Dok su drugi zanemarivali prijetnje, ja sam im se suprotstavio. Dok su drugi govorili o hrabrosti, Amerika ju je pokazala. Dok su drugi obećavali snagu, ja sam je iskoristio da učinim Ameriku najmoćnijom zemljom na svijetu. U saradnji sa mnogim nacijama prisutnim u ovoj sali, rješavamo decenijske, teško rješive izazove i okončavamo poslove koji su godinama stajali nedovršeni. I to radimo uspješno", istakao je Tramp.

U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera.

(TANJUG)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Generalna skupština UN

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