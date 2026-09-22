Logo

Incident u Španiji: Pola tone težak bik uletio u publiku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 16:17

Komentari:

0
Инцидент у Шпанији: Пола тоне тежак бик улетио у публику
Foto: Pexels.com

Bik težak više od 500 kilograma, preskočio je barijeru tokom borbe na konjima protiv bikova u Mursiji, na jugoistoku Španije, što je primoralo gledaoce da pobjegnu i da potraže sklonište, prenose danas španski mediji.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, prenosi portal Kuintafuerza.

Gledaoci bježali od bika

Šesti bik po redu koji je učestvovao na Sajmu borbi bikova u Mursiji, uletio je u ring i neočekivano preskočio zaštitnu barijeru a prisutni u obližnjoj uličici su odmah potražili sklonište, kako bi izbjegli nalet životinje.

Kako je "Malakara" preskočio barijeru

Bik Malakara, koji pripada ranču Los Espartales, tom prilikom je izveo dva uzastopna skoka, da bi se našao van granica arene.

илу-струја-03102025

Srbija

Radnika ubila struja dok je radio na fasadi

Brza intervencija timova za borbu bikova obezbijedila je da se bik vrati u arenu, i da se borba nastavi bez većih kašnjenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bik

Španija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.

Svijet

Tramp: Moguć sastanak sa iranskim zvaničnicima

2 h

0
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш говори током 81. сједнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.

Svijet

Generalna debata Skupštine UN-a, danas obraćanje Trampa

2 h

0
Људи учествују у традиционалној костимираној паради на 191. фестивалу пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у недјељу, 20. септембра 2026.

Svijet

Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

3 h

0
Застава Њемачке

Svijet

Njemačka ukida zaštitu dijelu sirijskih izbjeglica: "Razlozi za zaštitu nestaju"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

20

Jeziva tuča na aerodromu: Snimak pogledali milioni ljudi

18

13

Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

18

12

Izaberite najudobnije štikle u radnji pomoću ovog trika

18

03

Jedu se u manjim količina: Ovo jesenje voće čisti crijeva poput metle

17

59

Majka podvodila kćerke od 5 i 9 godina za 50 evra: Evo koliku kaznu je dobila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima