Incident u Španiji: Pola tone težak bik uletio u publiku

Autor:ATV redakcija
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Bik težak više od 500 kilograma, preskočio je barijeru tokom borbe na konjima protiv bikova u Mursiji, na jugoistoku Španije, što je primoralo gledaoce da pobjegnu i da potraže sklonište, prenose danas španski mediji.
U incidentu nije bilo povrijeđenih, prenosi portal Kuintafuerza.
Šesti bik po redu koji je učestvovao na Sajmu borbi bikova u Mursiji, uletio je u ring i neočekivano preskočio zaštitnu barijeru a prisutni u obližnjoj uličici su odmah potražili sklonište, kako bi izbjegli nalet životinje.
Bik Malakara, koji pripada ranču Los Espartales, tom prilikom je izveo dva uzastopna skoka, da bi se našao van granica arene.
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Brza intervencija timova za borbu bikova obezbijedila je da se bik vrati u arenu, i da se borba nastavi bez većih kašnjenja.
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