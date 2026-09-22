Šok: Ukrajina gađala brodove povezane sa Amerikom

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je Ukrajina tokom posljednjih nekoliko mjeseci više puta pogodila brodove povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i isporuke nafte u kojima postoje američki interesi.

On je poručio da Vašington smatra da taj problem mora da bude riješen.

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Izjava stiže nekoliko sati pre sastanka predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Njujorku, gdje bi jedna od glavnih tema trebalo da bude prekid međusobnih udara Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu.

Rubio je u intervjuu za "Foks njuz" naglasio da američka administracija ne tvrdi da je Kijev namjerno pokušavao da gađa američke interese, ali je jasno stavio do znanja da Vašington više ne želi da takvi incidenti prolaze bez posljedica.

"Mislim da je važno da američki narod zna šta nas zabrinjava: tokom posljednjih nekoliko mjeseci Ukrajina je u više navrata izvodila udare, vjerovatno nenamjerno kada je riječ o američkim interesima, ali ipak ciljane udare na brodove povezane sa SAD i američke isporuke nafte. To pitanje mora da bude riješeno", rekao je Rubio.

Amerikanci već ranije upozorili Kijev

Rubijeva izjava nije došla niotkuda. Vašington je još tokom ljeta od Kijeva tražio da prestane da napada tankere i infrastrukturu povezanu sa Kaspijskim naftovodnim konzorcijumom, odnosno CPC-om, preko kojeg se kazahstanska nafta transportuje do ruskog Novorosijska i dalje na svjetsko tržište.

Problem za SAD je što u tom poslu učestvuju veliki američki naftni koncerni.

Ševron posjeduje 15 odsto CPC-a, dok Ekson mobil preko svoje kompanije ima još 7,5 odsto. Kroz sistem prolazi prije svega kazahstanska nafta, a među najvećim proizvođačima koji ga koriste nalaze se upravo kompanije povezane sa Ševronom i Eksonom.

Sukob je eskalirao 19. jula, kada su kod pomorskog terminala CPC-a kod Novorosijska napadnuta dva tankera – "Azija" i "Nisos Ios". Na tanker "Azija", koji je prevozio naftu kompanije Tengizševrojl, lansiran je dron, nakon čega je na brodu izbio požar. Drugi tanker prevozio je naftu iz kazahstanskih projekata. CPC je tada saopštio da nije bilo ljudskih žrtava niti izlivanja nafte.

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Napadi su potom ozbiljno poremetili rad terminala. "Fajnenšel tajms" je objavio da je Kazahstan privremeno zaustavio dio isporuka prema Novorosijsku, dok su napadi u jednom trenutku smanjili utovar CPC nafte za oko petinu.

Američki zvaničnik je u avgustu potvrdio da je Trampova administracija upozorila Kijev da mora da prestane da napada neruske brodove u Crnom moru i infrastrukturu CPC-a, koju Vašington smatra važnim alternativnim izvorom nafte koja nije ruska. Ukrajina je tada, prema tim informacijama, pristala da ne gađa CPC i brodove koji nisu pod njenim sankcijama i ne prevoze rusku naftu.

Rubio traži prekid energetskih udara sa obje strane

Rubio je sada pitanje brodova povezao sa mnogo širim američkim zahtjevom – Vašington želi prekid udara na energetsku infrastrukturu i u Rusiji i u Ukrajini.

"Sjedinjene Države smatraju da bi prekid udara na energetsku infrastrukturu bio dobra ideja. Takav režim morao bi da podrazumijeva da se ne napada ni ukrajinska ni ruska infrastruktura", rekao je američki državni sekretar.

To pitanje dodatno dobija na težini zbog sve većeg pritiska na svjetsko tržište goriva.

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Ukrajinski napadi na ruske rafinerije posljednjih mjeseci ozbiljno su pogodili preradu i izvoz naftnih derivata. Rusija je u julu zabranila izvoz dizela, dok su istovremeno rat na Bliskom istoku i poremećaji izvoza iz zalivskih zemalja dodatno smanjili ponudu. Cijena dizela u SAD prešla je šest dolara po galonu, dok su evropske berzanske cijene dizela više nego udvostručene od početka godine.

Tramp je zbog toga već direktno pritiskao Zelenskog da obustavi udare na ruske rafinerije. "Fajnenšel tajms" je objavio da je američki predsjednik tokom razgovora sa ukrajinskim liderom posebno ukazivao na nestašicu dizela i rast cijena goriva.

Tramp i Zelenski danas otvaraju isto pitanje

Tramp i Zelenski trebalo bi danas da razgovaraju na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a ne u Vašingtonu, kako se pojavilo u pojedinim izvještajima. Energetsko primirje trebalo bi da bude jedna od glavnih tema sastanka.

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Zelenski je ranije poručio da je Ukrajina spremna da prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu ukoliko Moskva istovremeno prestane da gađa ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, druge energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i pravce za izvoz hrane.

Rusija i Ukrajina nastavile su, međutim, sa međusobnim napadima i nakon što je Tramp 14. septembra objavio da je postignut dogovor o negađanju energetskih objekata. Takav sporazum dve strane tada nisu zajednički formalno potvrdile, a napadi su nastavljeni već narednih dana.

Za Vašington zato pitanje više nije samo rat između Moskve i Kijeva. Ukrajinski napadi na ruski energetski sektor počeli su da pogađaju globalne cijene goriva, kazahstanski izvoz i kompanije u kojima postoje veliki američki interesi, dok Rubio sada prvi put toliko direktno govori i o napadima na brodove povezane sa SAD.

Upravo sa tim problemom na stolu Tramp danas ulazi u razgovor sa Zelenskim – sa zahtjevom da se napadi na energetiku zaustave sa obje strane.

(Informer)