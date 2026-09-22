Ovi momenti u vezi su presudni za partnerski odnos

Kvalitet komunikacije i reakcije na partnerove emocije u ključnim trenucima direktno određuju sudbinu jedne veze, pokazuju istraživanja iz oblasti psihologije.

Studija objavljena u časopisu Frontiers In Psychology ističe da način na koji ljubavni partneri komuniciraju tokom svakodnevnih i vanrednih situacija može dovesti do većeg zadovoljstva u vezi ili najaviti njen konačni kraj.

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Psiholozi izdvajaju dva prelomna momenta koji mogu da imaju presudni uticaj na budućnost partnerskog odnosa.

Reakcija tokom konflikta

Istraživanja potvrđuju da su svađe i loša komunikacija među vodećim uzrocima raskida. Međutim, ključni faktor nije sam povod za nesuglasicu, već način na koji se konflikt vodi.

Tonski aspekt, upadanje u riječ, osjećaj omalovažavanja ili ignorisanje problema znatno narušavaju odnos. Dok sama nesuglasica ne mora da bude toliko loša, odbrambeni stav, tvrdoglavost i povlačenje iz razgovora djeluju razarajuće.

S druge strane, takozvana "percipirana responzivnost partnera" – osjećaj da nas partner razumije, uvažava i brine o nama – ima iscjeljujući efekat. Čak i u burnim raspravama moguće je da zadržite poštovanje.

Reakcija na dobre vijesti

Dijeljenje dobrih vijesti i srećnih trenutaka s partnerom – u psihologiji poznato kao kapitalizacija – jednako je važno kao i snalaženje u krizi. Istraživanje iz 2023. godine ukazuje na to da osjećaj uvažavanja nakon pozitivne reakcije partnera povećava obostranu bliskost, posvećenost i spremnost na odgovor na potrebe druge strane.

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Kao i kod konflikata, aktivno-konstruktivna reakcija na dobre vijesti – izražena kroz entuzijazam, podršku i iskreno zanimanje – daje najbolji rezultat. Istraživanja pokazuju da ovakve reakcije podstiču emotivnu intimnost, ali i povećavaju seksualno zadovoljstvo u vezi.

Suprotno tome, pasivni ili destruktivni odgovori stvaraju osećaj nevidljivosti i manje vrijednosti, što dugoročno dovodi do pucanja odnosa.

Da bi partner mogao entuzijastično da reaguje na tuđi uspjeh, važno je i njegovo lično mentalno zdravlje. Studija iz 2022. godine potvrdila je da su ljudi znatno sposobniji za pružanje podrške kada se i sami osjećaju dobro.

(Superžena)