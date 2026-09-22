Minić: Garantujemo još jaču Srpsku

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je na tribini u Trnovu da je veoma važno da pobjeda SNSD-a na izborima u oktobru bude ubjedljivija nego ikada jer Srpska mora još da ojača, a to mogu da garantuju ova stranka i njeni kandidati.

Minić je istakao da je ponosan što je izbor stranke i predsjednika Milorada Dodika i istakao da je onaj broj glasova koji daju kandidatima SNSD-a u stvari glas za Dodika i snažnu i uspješnu Srpsku.

Istakao je da je i on spreman da prođe sve napade kako bi očuvao Republiku Srpsku i njenu imovinu.

On je dodao da su neprijatelji Srpske mislili da će, ako sruše Dodika, srušiti i Republiku Srpsku, ali im to nije pošlo za rukom, prenosi "Srna".

"On je tu i još jači, tako da ćemo se zajedno boriti za Srpsku", naglasio je Minić.

Prema njegovim riječima, nedopustivo je da stranci nameću zakone i uređuju izbore, uvodeći skenere i druge novotarije. "Zato se moramo zainatiti da sve to pobijedimo", rekao je Minić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su sarajevski Srbi, uključujući i Srbe iz Trnova, najstradalniji ljudi i najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske i da to niko ne smije da zaboravi već da se to mora poštovati.

"Zato je važno da date glas SNSD-u i njegovim kandidatima, jer da nije bilo nas ne bi bilo ni Republike Srpske, nestala bi u miru", napomenuo je Dodik.

Pozvao je stanovnike Trnova da glasaju za SNSD i njegove kandidate jer su spremni da zarad dobra Srpske podnesu potrebne žrtve.

Zahvalio je stanovnicima za podršku koju dobija i zamolio načelnika Miroslava Bjelicu i rukovodstvo opštine da jednu ulicu nazovu po rano preminulom načelniku opštine Goranu Vujičiću.

Na tribini su predstavljeni kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice osam i Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri.