Jeziva tuča na aerodromu: Snimak pogledali milioni ljudi

Autor:ATV redakcija
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Dramatičan snimak tuče na aerodromu u Denveru postao je viralan nakon što je verbalni sukob dvojice putnika prerastao u fizički obračun.
Sve je počelo žestokom raspravom, prijetnjama i rasističkom uvredom, nakon čega je jedan od muškaraca krenuo nazad prema svom protivniku.
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Na snimku se vidi kako dvojica putnika najprije razmjenjuju teške riječi. Prema sadržaju objavljenom uz snimak, jedan muškarac je drugom uputio i prijetnju smrću, govoreći mu da će završiti "dva metra pod zemljom".
Drugi putnik se u jednom trenutku udaljio, pa je izgledalo da će se incident završiti bez fizičkog sukoba. Međutim, verbalno prepucavanje se nastavilo.
Situacija je eskalirala nakon što je uslijedila rasistička uvreda. Muškarac koji je prethodno otišao tada se zaustavio, spustio ranac i okrenuo nazad.
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Nekoliko sekundi kasnije prišao je drugom putniku i počeo da ga udara. Na snimku se vidi kako ga više puta udara u lice i tijelo, dok muškarac koji je završio na podu pokušava nogama da ga odgurne.
Obračun je trajao sve dok nije intervenisala žena u fluorescentnom prsluku i pokušala da razdvoji dvojicu muškaraca. U pozadini se čuje i aplauz pojedinih putnika koji su posmatrali incident.
Snimak je ubrzo eksplodirao na društvenim mrežama, a britanski mediji naveli su da je objava pregledana više od 181 milion puta. Pojedini korisnici opisivali su događaj kao "poetsku pravdu", dok su drugi osudili nasilje.
Incident u Denveru pojavio se u periodu kada su pažnju javnosti privukli i drugi slučajevi fizičkih obračuna među putnicima u avionima i na aerodromima.
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Za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim posljedicama po učesnike ovog sukoba.
A man got into a fight at an airport after another passenger called him the N-word.— chaotic memes (@memechaotic) September 15, 2026
The situation quickly turned physical.
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