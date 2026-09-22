Tramp potpisao sporazum sa Grenlandom i Danskom

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Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je danas sporazum sa Danskom i Grenlandom s ciljem jačanja bezbjednosti Arktika i Sjevernog Atlantika.

Potpisivanje sporazuma obavljeno je na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. Tramp je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN dao vrlo malo detalja o sporazumu. Srbija Novi detalji nesreće u kojoj je poginuo pjevač Goran Maksimović "Odmah ćemo krenuti u proces razvoja velikog vojnog prisustva na adekvatnim lokacijama, uključujući gradnju dvije velike baze", naglasio je Tramp. Poslanici danskog parlamenta odobrili su prošle godine nacrt zakona kojim se omogućava gradnja američkih baza na teritoriji Danske. Srbija Na graničnom prelazu zaplijenjeno 17.5 kilograma kokaina Time je proširen sporazum postignut sa prethodnom američkom administracijom kojim su američki vojnici dobili širi pristup vazdušnim bazama u toj skandinavskoj državi.

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