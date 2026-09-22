Srušio se američki borbeni avion u Njemačkoj

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Foto: Screenshot / YouTube

Avion američkih snaga "F-16" srušio se danas nedaleko od vojne baze Špangdalem u njemačkom regionu Ejfel, javili su lokalni mediji.

Prema navodima medija, avion se srušio nedaleko od baze, gdje je smještena eskadrila "F-16". "Pilot je pokušavao da sleti kada je došlo do nezgode. Uspio je da se bezbjedno katapultira i pao na teren za golf između mjesta Bimsfild i Špangdalem", prenose mediji.

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