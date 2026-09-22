Minić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Georgija u Trnovu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik danas su u Trnovu posjetili pravoslavnu Crkvu Svetog Georgija, gdje im je mjesni paroh Njegoslav Jelisić govorio o stradanju srpskog naroda ovog kraja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Paroh Jelisić predočio je i detalje iz istorijata hrama, te Miniću uručio ikonu, a Dodiku gusle sa grbom Republike Srpske.

"Poseban dar i velika čast. Sveštenik Njegoslav Jelišić iz Trnova poklonio mi je gusle, koje su punih šest godina čekale da dođu u moje ruke. Hvala mu od srca. Ove gusle čuvaću s ljubavlju i ponosom kao simbol našeg naroda i tradicije", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Poseban dar i velika čast. Sveštenik Njegoslav Jelišić iz Trnova poklonio mi je gusle, koje su punih šest godina čekale da dođu u moje ruke.



Hvala mu od srca. Ove gusle čuvaću s ljubavlju i ponosom kao simbol našeg naroda i tradicije. pic.twitter.com/u8FoOTeI6w — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026

Kao uzvratni dar, Minić je parohu Jelisiću poklonio zastavu Republike Srpske.

Pripadnici takozvane Armije BiH zauzeli su u ljeto 1992. godine Trnovo ubivši i zarobivši veliki broj srpskih civila.

Tom prilikom zapaljeni su crkva i parohijski dom, kao i veliki broj kuća.