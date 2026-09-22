Minić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Georgija u Trnovu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik danas su u Trnovu posjetili pravoslavnu Crkvu Svetog Georgija, gdje im je mjesni paroh Njegoslav Jelisić govorio o stradanju srpskog naroda ovog kraja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Paroh Jelisić predočio je i detalje iz istorijata hrama, te Miniću uručio ikonu, a Dodiku gusle sa grbom Republike Srpske.
"Poseban dar i velika čast. Sveštenik Njegoslav Jelišić iz Trnova poklonio mi je gusle, koje su punih šest godina čekale da dođu u moje ruke. Hvala mu od srca. Ove gusle čuvaću s ljubavlju i ponosom kao simbol našeg naroda i tradicije", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Poseban dar i velika čast. Sveštenik Njegoslav Jelišić iz Trnova poklonio mi je gusle, koje su punih šest godina čekale da dođu u moje ruke.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026
Hvala mu od srca. Ove gusle čuvaću s ljubavlju i ponosom kao simbol našeg naroda i tradicije. pic.twitter.com/u8FoOTeI6w
Kao uzvratni dar, Minić je parohu Jelisiću poklonio zastavu Republike Srpske.
Pripadnici takozvane Armije BiH zauzeli su u ljeto 1992. godine Trnovo ubivši i zarobivši veliki broj srpskih civila.
Tom prilikom zapaljeni su crkva i parohijski dom, kao i veliki broj kuća.
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