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Minić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Georgija u Trnovu

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22.09.2026 17:25

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Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија. Мјесни парох Његослав Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.
Foto: SRNA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik danas su u Trnovu posjetili pravoslavnu Crkvu Svetog Georgija, gdje im je mjesni paroh Njegoslav Jelisić govorio o stradanju srpskog naroda ovog kraja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Paroh Jelisić predočio je i detalje iz istorijata hrama, te Miniću uručio ikonu, a Dodiku gusle sa grbom Republike Srpske.

"Poseban dar i velika čast. Sveštenik Njegoslav Jelišić iz Trnova poklonio mi je gusle, koje su punih šest godina čekale da dođu u moje ruke. Hvala mu od srca. Ove gusle čuvaću s ljubavlju i ponosom kao simbol našeg naroda i tradicije", poručio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kao uzvratni dar, Minić je parohu Jelisiću poklonio zastavu Republike Srpske.

Pripadnici takozvane Armije BiH zauzeli su u ljeto 1992. godine Trnovo ubivši i zarobivši veliki broj srpskih civila.

Tom prilikom zapaljeni su crkva i parohijski dom, kao i veliki broj kuća.

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Tagovi :

Savo Minić

Milorad Dodik

Trnovo

Crkva

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