Dodik i Minić sa Kalabuhovom: Prijateljstvo sa Rusijom strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Srpske

U Istočnom Sarajevu sam, zajedno sa Savom Minićem, razgovarao s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom. Istakli smo visok nivo saradnje i razumijevanja. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na još jednoj veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Rusija danas posebno pokazuje ono što smo i mi ovdje naučili - da narod ne može biti poražen kada zna ko je, kada čuva svoju vjeru i kada ima lidera kojem vjeruje", naveo je Dodik.

Zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da Rusija ima posebnu radnu grupu za saradnju s Republikom Srpskom u svim oblastima i na svim nivoima, napisao je Dodik na Iksu.

"To je jasan znak da Moskva razumije i poštuje ravnopravnost naroda ovdje, za razliku od onih koji su godinama radili i podsticali majorizaciju u korist Bošnjaka, gurajući Srbe u podređen položaj. Razgovarali smo o sastanku ove radne grupe, koji će biti održan na Jahorini", naglasio je Dodik.

U Istočnom Sarajevu sam, zajedno sa Savom Minićem, razgovarao s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom. Istakli smo visok nivo saradnje i razumijevanja. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na još jednoj veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije. Rusija danas posebno pokazuje ono što smo i mi ovdje naučili - da narod ne može biti poražen kada zna ko je, kada čuva svoju vjeru i kada ima lidera kojem vjeruje. Zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da Rusija ima posebnu radnu grupu za saradnju s Republikom Srpskom u svim oblastima i na svim nivoima. To je jasan znak da Moskva razumije i poštuje ravnopravnost naroda ovdje, za razliku od onih koji su godinama radili i podsticali majorizaciju u korist Bošnjaka, gurajući Srbe u podređen položaj. Razgovarali smo o sastanku ove radne grupe, koji će biti održan na Jahorini. Istakli smo našu punu podršku ciljevima specijalne vojne operacije. To je još jedan istorijski doprinos ruske snage rušenju hegemonije centara moći koji su htjeli da unište Rusiju kao branu porodice, tradicionalnih vrijednosti i hrišćanstva. Prevarili su se i to se jasno vidi. Rusija pobjeđuje svu vojnu moć Zapada predatu u ukrajinske ruke, a širom Evrope i svijeta jačaju snage zdravog razuma, politike zasnovane na hrišćanskim vrijednostima i odbrani porodice, koje odbijaju socijalne, vjerske i političke eksperimente nad svojim narodima. Zadovoljan sam što će razgovori Ruske Federacije i Republike Srpske biti nastavljeni na najvišem nivou u najskorijem mogućem roku. Prijateljstvo sa Rusijom nije stvar dnevne politike - to je strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Republike Srpske. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026

Dodik je istakao punu podršku ciljevima specijalne vojne operacije.

"To je još jedan istorijski doprinos ruske snage rušenju hegemonije centara moći koji su htjeli da unište Rusiju kao branu porodice, tradicionalnih vrijednosti i hrišćanstva. Prevarili su se i to se jasno vidi. Rusija pobjeđuje svu vojnu moć Zapada predatu u ukrajinske ruke, a širom Evrope i svijeta jačaju snage zdravog razuma, politike zasnovane na hrišćanskim vrijednostima i odbrani porodice, koje odbijaju socijalne, vjerske i političke eksperimente nad svojim narodima. Zadovoljan sam što će razgovori Ruske Federacije i Republike Srpske biti nastavljeni na najvišem nivou u najskorijem mogućem roku. Prijateljstvo sa Rusijom nije stvar dnevne politike - to je strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Republike Srpske", zaključio je Dodik.