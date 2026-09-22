Logo

Dodik i Minić sa Kalabuhovom: Prijateljstvo sa Rusijom strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 14:08

Komentari:

3
Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске
Foto: X / Milorad Dodik

U Istočnom Sarajevu sam, zajedno sa Savom Minićem, razgovarao s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom. Istakli smo visok nivo saradnje i razumijevanja. Ambasadora smo zamolili da još jednom prenese čestitke predsjedniku Vladimiru Putinu na uspješno sprovedenim izborima i na još jednoj veličanstvenoj pobjedi Jedinstvene Rusije, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Rusija danas posebno pokazuje ono što smo i mi ovdje naučili - da narod ne može biti poražen kada zna ko je, kada čuva svoju vjeru i kada ima lidera kojem vjeruje", naveo je Dodik.

Zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da Rusija ima posebnu radnu grupu za saradnju s Republikom Srpskom u svim oblastima i na svim nivoima, napisao je Dodik na Iksu.

"To je jasan znak da Moskva razumije i poštuje ravnopravnost naroda ovdje, za razliku od onih koji su godinama radili i podsticali majorizaciju u korist Bošnjaka, gurajući Srbe u podređen položaj. Razgovarali smo o sastanku ove radne grupe, koji će biti održan na Jahorini", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao punu podršku ciljevima specijalne vojne operacije.

"To je još jedan istorijski doprinos ruske snage rušenju hegemonije centara moći koji su htjeli da unište Rusiju kao branu porodice, tradicionalnih vrijednosti i hrišćanstva. Prevarili su se i to se jasno vidi. Rusija pobjeđuje svu vojnu moć Zapada predatu u ukrajinske ruke, a širom Evrope i svijeta jačaju snage zdravog razuma, politike zasnovane na hrišćanskim vrijednostima i odbrani porodice, koje odbijaju socijalne, vjerske i političke eksperimente nad svojim narodima. Zadovoljan sam što će razgovori Ruske Federacije i Republike Srpske biti nastavljeni na najvišem nivou u najskorijem mogućem roku. Prijateljstvo sa Rusijom nije stvar dnevne politike - to je strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Republike Srpske", zaključio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

Igor Kalabuhov

Komentari (3)

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Predstoji borba za podizanje samostalnosti i autonomije Srpske na viši stepen

2 h

12
Каран и Додик уручили одликовања љекарима и медицинским техничарима Сарајевско-романијске регије

Gradovi i opštine

Karan i Dodik uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije

3 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik uputio čestitke Jedinstvenoj Rusiji, Medvedevu i Putinu

18 h

0
Додик: Настављамо политику економског развоја Српске

Republika Srpska

Dodik: Nastavljamo politiku ekonomskog razvoja Srpske

20 h

4

Više iz rubrike

УКЦ Српске: Први пут изведена холмијум ласерска операција простате

Republika Srpska

UKC Srpske: Prvi put izvedena holmijum laserska operacija prostate

1 h

0
Ево колико је износила просјечна плата у августу

Republika Srpska

Evo koliko je iznosila prosječna plata u avgustu

1 h

1
градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Prazna stolica dokaz Blanušine slabosti

2 h

4
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Nemjerljiv doprinos medicinskih radnika u borbi za Srpsku

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Detalji drame u Novom Sadu: Učenica (11) donijela nož u školu, rekla da je htjela da povrijedi vršnjakinju

14

39

Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

14

33

Gori internet - isplivale vrele fotke Arine Sabalenke

14

25

Opozvani ambasadori Srbije u šest zemalja

14

20

Na granici ”pale” 4,5 tone mandarina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima