Minić: Nemjerljiv doprinos medicinskih radnika u borbi za Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.
"Vi ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i vaš doprinos je, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost i da ćete dati sve od sebe", rekao je Minić na svečanosti povodom uručenja odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije.
On je istakao da su odlikovanja najmanje što Republika Srpska može da uradi za njih.
Minić je dodao da je teško i zamisliti u kakvim uslovima su radili medicinski radnici i šta su sve morali improvizuju, ali kada čuje kakve su uspjehe imali onda to znači da su imali mnogo entuzijazma, prenosi Srna.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas su u Istočnom Sarajevu uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja, kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.
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