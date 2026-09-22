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Minić: Nemjerljiv doprinos medicinskih radnika u borbi za Srpsku

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22.09.2026 12:33

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je nemjerljiv doprinos medicinskih radnika Sarajevsko-romanijske regije u stvaranju Republike Srpske.

"Vi ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i vaš doprinos je, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas, da imamo sigurnost i da ćete dati sve od sebe", rekao je Minić na svečanosti povodom uručenja odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije.

On je istakao da su odlikovanja najmanje što Republika Srpska može da uradi za njih.

Minić je dodao da je teško i zamisliti u kakvim uslovima su radili medicinski radnici i šta su sve morali improvizuju, ali kada čuje kakve su uspjehe imali onda to znači da su imali mnogo entuzijazma, prenosi Srna.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas su u Istočnom Sarajevu uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja, kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.

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Savo Minić

Republika Srpska

Istočno Sarajevo

zdravstveni radnik

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