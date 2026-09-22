Stigao prvi snijeg u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prve pahulje u ovoj sezoni stigle su u BiH. Snijeg slabijeg intenziteta pada na Bjelašnici, a prema najavama meteorologa, intenzitet nije dovoljno jak za stvaranje snježnog prekrivača.
Narednih dana očekuje se povratak toplotnog vremena koje će donijeti stabilizaciju.
Društvo
Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH
Na Fejsbuku stranici BHMeteo, koja prati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, objavljen je videosnimak s Bjelašnice, na 1.860 metara nadmorske visine, na kojem se vide pahulje.
Snijeg je pao i u Srbiji, a riječ je o kratkom zahlađenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h4
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
39
14
33
14
25
14
20
Trenutno na programu