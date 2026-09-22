Logo

Stigao prvi snijeg u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 12:53

Komentari:

0
Snijeg Rumunija
Foto: Printscreen/Instagram

Prve pahulje u ovoj sezoni stigle su u BiH. Snijeg slabijeg intenziteta pada na Bjelašnici, a prema najavama meteorologa, intenzitet nije dovoljno jak za stvaranje snježnog prekrivača.

Narednih dana očekuje se povratak toplotnog vremena koje će donijeti stabilizaciju.

Топлотна купола

Društvo

Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH

Na Fejsbuku stranici BHMeteo, koja prati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, objavljen je videosnimak s Bjelašnice, na 1.860 metara nadmorske visine, na kojem se vide pahulje.

Snijeg je pao i u Srbiji, a riječ je o kratkom zahlađenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snijeg

Bjelašnica

padavine

prognoza

Komentari (0)

Pročitajte više

градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Prazna stolica dokaz Blanušine slabosti

2 h

4
Дечак се расхлађује у фонтани током врелог љетњег дана у Москви, у четвртак, 6. августа 2026. године.

Svijet

Evropu čeka novi toplotni talas

2 h

0
Џонсон: ЕУ нема чиме да поткријепи своје пријетње Русији

Svijet

Džonson: EU nema čime da potkrijepi svoje prijetnje Rusiji

2 h

0
Нестала Малина Куљанин није пронађена ни након велике потраге с дроновима, псима трагачима и спасиоцима

Hronika

Nestala Malina Kuljanin nije pronađena ni nakon velike potrage s dronovima, psima tragačima i spasiocima

2 h

0

Više iz rubrike

"Жена у црном" узнемирила мјештане Лукавца и околине: Из полиције појаснили о чему се ради

Društvo

"Žena u crnom" uznemirila mještane Lukavca i okoline: Iz policije pojasnili o čemu se radi

3 h

0
Бољи слух за квалитетнији живот: Савремена рјешења доступна и у БиХ

Društvo

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

4 h

0
Топлотна купола крајем септембра доноси ново затопљење, захватиће и БиХ

Društvo

Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH

5 h

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Društvo

U Srpskoj rođene 32 bebe

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Detalji drame u Novom Sadu: Učenica (11) donijela nož u školu, rekla da je htjela da povrijedi vršnjakinju

14

39

Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

14

33

Gori internet - isplivale vrele fotke Arine Sabalenke

14

25

Opozvani ambasadori Srbije u šest zemalja

14

20

Na granici ”pale” 4,5 tone mandarina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima