Stigao prvi snijeg u BiH

Prve pahulje u ovoj sezoni stigle su u BiH. Snijeg slabijeg intenziteta pada na Bjelašnici, a prema najavama meteorologa, intenzitet nije dovoljno jak za stvaranje snježnog prekrivača.

Narednih dana očekuje se povratak toplotnog vremena koje će donijeti stabilizaciju.

Društvo Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH

Na Fejsbuku stranici BHMeteo, koja prati vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, objavljen je videosnimak s Bjelašnice, na 1.860 metara nadmorske visine, na kojem se vide pahulje.

Snijeg je pao i u Srbiji, a riječ je o kratkom zahlađenju.