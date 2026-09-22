UKC Srpske: Prvi put izvedena holmijum laserska operacija prostate

Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prvi put je izvedena holmijum laserska operacija prostate - savremena minimalno invazivna metoda liječenja pod mentorstvom eminentnog stručnjaka Olega Burlaka, načelnika Urološkog odjeljenja Aleksandrovske bolnice iz Sankt Petersburga.

Operisana su tri pacijenta, čime UKC nastavlja da uvodi savremene metode liječenja i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite.

Ova metoda primjenjuje se u liječenju uvećane prostate, omogućavajući uklanjanje viška tkiva koje otežava protok mokraće, uz minimalno invazivan pristup.

"Radi se o metodi koja je najsavremenija i laserska. To je prva operacija koja je napravljena u BiH. Nadamo se saradnji i dalje", rekao je urolog Branko Jovanović.

"Ovo je jedna od najboljih i najsavremenijih procedura koja se radi. Sama procedura olakšava pacijentu brz i bolji oporavak", naveo je načelnik Urološkog odjela Aleksandrovske bolnice u Sankt Petersburgu Oleg Olegovič Burlakov.

Posjeta stručnjaka iz Sankt Peterburga je organizovana u cilju unapređenja liječenja, ove bolesti i još jedna potvrda saradnje Republike Srpske i Rusije

"Ovo je još jedan svijetao primjer našeg opredjeljenja da pomjeramo granice, da usvajamo nove usluge da učimo, a sve sa ciljem što boljeg zbrinjavanja naših pacijenata i njihovog bržeg ozdravljenja", istakao je v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci Nikola Šobot.

Na Univerzitetskom kliničkom centru i napredne i savremene metode za dijagnostiku i liječenje migrene.Nedavno je na Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju uspješno izvedena prva operacije za hirurško liječenje migrene na ovim prostorima .Formirano je i Udruženje građana "Migrena Asocijacija Republike Srpske" koje sarađuje sa stručnjacima UKC-a.

"Naša ideja je bila sa osnivanjem ovog udruženja da podignemo nivo njege i svijesti o ovoj bolesti na viši nivo. I da standardizujemo pristup liječenju u današnjoj eri u kojoj imamo dostupne nove lijekove za liječenje migrene . Takođe, da učinimo da terapije budu jednako dostupne svima", izjavio je neurolog UKC-a u Banjaluci Srđan Mavija.

"Migrena je prisutna u više od milijardu ljudi u svijetu i ona je druga koja doprinosi onesposobljavanju. Zato je važno imati ovakve inicijative kako bi smo uspjeli da smanjimo opterećenost u populaciji", istakao je doktor Igor Petršić iz Beograda.

Sve je više oboljelih od migrene koju smatraju i bolešću savremenog doba pa će uvođenje novih metoda liječenja na UKC-u olakšati život brojnim pacijentima u Srpskoj.