Evo koliko je iznosila prosječna plata u avgustu

Prosječna neto plata u avgustu u Republici Srpskoj iznosila je 1.695 KM i u odnosu na jul nominalno je veća za 0,4 odsto, a realno je manja za 0,9 odsto, saopšteno je iz Zavoda za statistiku.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine plata je nominalno veća za devet odsto, a realno za 3,8 odsto.

Najviša prosječna neto plata od 2.286 KM isplaćena je u području stručne, naučne i tehničke djelatnosti, a najniža od 1.286 KM u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu su u prosjeku bile više za 1,3 odsto u odnosu na jul, a u odnosu na avgust prethodne godine više za pet odsto, prenosi Srna.

Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u 10, a niže cijene u dva odjeljka.

Prosječna avgustovska bruto plata iznosila je 2.616 KM.