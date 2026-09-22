Dolijao bjegunac: Zbog saobraćajnih prekršaja završio u zatvoru

Autor:ATV redakcija
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Sudska policija Republike Srpske uhapsila je D.J. iz Dervente koji je duže vrijeme izbjegavao odlazak na izdržavanje zatvorske kazne za više saobraćajnih prekršaja.
Bjegunca su locirali i uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj nakon što je za njim izdato više sudskih naredbi.
”Za D.J. su izdate naredbe Osnovnog suda u Derventi, a kažnjen je zatvorskim kaznama zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Radi se o licu za koje postoje saznanja da je u ranijem periodu svjesno izbjegavao da se javi na izdržavanje kazne zatvora skrivajući se od policijskih službenika”, saopštila je Sudska policija RS.
Dodaju da je nakon hapšenja D.J. sproveden u KPZ Doboj.
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