Nestala Malina Kuljanin nije pronađena ni nakon velike potrage s dronovima, psima tragačima i spasiocima

Potraga za nestalom Malinom Kuljanin na području Zagorica kod Konjica nastavlja se i nakon završetka masovne faze akcije, saopšteno je iz Gorske službe spašavanja BiH.

Intenzivna potraga trajala je od 13. do 20. septembra, a tokom osam dana pretraženo je približno sedam do osam kvadratnih kilometara terena.

U akciji je obavljena fizička pretraga terena, korišteni su dronovi, kao i potražni pas. Uprkos velikom angažmanu spasilačkih službi i mještana te pretrazi brojnih lokacija, Malina Kuljanin još nije pronađena.

U potrazi su učestvovali pripadnici GSS-a Prenj, Jablanica, Žepče, Tomislavgrad, Istočni Stari Grad i Ljubuški, zatim HGSS-a Mostar, Čitluk i Posušje, Federalne uprave civilne zaštite, Civilne zaštite Grada Konjica te mještani Zagorica.

Iz GSS-a u BiH navode kako je masovna faza potrage završena, ali sama potraga nije obustavljena.

"Sve nove informacije i dojave biće provjerene, a prema potrebi ponovno će biti angažovane veće snage", naveli su iz GSS-a BiH.

Građani koji raspolažu informacijama koje bi mogle pomoći u potrazi mogu kontaktirati GSS u BiH na broj 063/11-22-33.