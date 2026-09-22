Rusi koristili "cirkon": "Sručili smo cunami i tornado na neprijatelja"

Ruske snage upotrijebile su hipersonične rakete "cirkon", lansirane sa mora, tokom masovnog napada na ciljeve u Ukrajini, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane Rusije.

"Rakete `cirkon`, lansirane sa mora, sručile su noćas cunami i tornado na neprijatelja", navelo je Ministarstvo uz fotografiju lansiranja.

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Ministarstvo je uporedilo taj masovni napad sa "devetim talasom", koji je, prema drevnim pomorskim legendama, najsnažniji i najsmrtonosniji u nizu talasa tokom oluje.