Rusi koristili "cirkon": "Sručili smo cunami i tornado na neprijatelja"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ruske snage upotrijebile su hipersonične rakete "cirkon", lansirane sa mora, tokom masovnog napada na ciljeve u Ukrajini, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane Rusije.
"Rakete `cirkon`, lansirane sa mora, sručile su noćas cunami i tornado na neprijatelja", navelo je Ministarstvo uz fotografiju lansiranja.
Svijet
Ruska vojska opkolila jedno od glavnih ukrajinskih uporišta
Ministarstvo je uporedilo taj masovni napad sa "devetim talasom", koji je, prema drevnim pomorskim legendama, najsnažniji i najsmrtonosniji u nizu talasa tokom oluje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
39
14
33
14
25
14
20
Trenutno na programu