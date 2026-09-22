Tragedija u Novom Gradu, poginuo radnik Elektrodistribucije

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Radnik Elektrodistribucije M.M. (42) iz Novog Grada poginuo je danas usljed strujnog udara prilikom izvođenja radova na električnom stubu.

Tragedija se dogodila danas oko 11.30 časova. ”Policijskoj stanici Novi Grad prijavljeno je da je jedno lice poginulo prilikom izvođenja radova na električnom stubu. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti”, navode u PU Prijedor.

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