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Tragedija u Novom Gradu, poginuo radnik Elektrodistribucije

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22.09.2026 13:43

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Трагедија у Новом Граду, погинуо радник Електродистрибуције
Foto: Ustupljena fotografija

Radnik Elektrodistribucije M.M. (42) iz Novog Grada poginuo je danas usljed strujnog udara prilikom izvođenja radova na električnom stubu.

Tragedija se dogodila danas oko 11.30 časova.

”Policijskoj stanici Novi Grad prijavljeno je da je jedno lice poginulo prilikom izvođenja radova na električnom stubu. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti”, navode u PU Prijedor.

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strujni udar

Novi Grad

Poginuo radnik

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