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Vanredna sjednica Savjeta ministar BiH: Smanjuju se carine na 74 vrste roba

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22.09.2026 14:14

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Савјет министара
Foto: SRNA

Savjet ministara BiH donio je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba, s ciljem podrške domaćoj privredi.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine.

U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, odlukom su obuhvaćeni materijali i sirovine koji se koriste kao repromaterijal u domaćoj proizvodnji. Riječ je o robama koje bh. proizvođači koriste za izradu gotovih proizvoda, proizvodnju proizvoda namijenjenih izvozu ili kao zamjenu za uvozne proizvode.

Kako je saopšteno, riječ je o materijalima i sirovinama koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Odluka je donesena na osnovu zahtjeva Spoljnotrgovinske komore BiH, entitetskih privrednih komora i kompanija iz niza sektora. Među njima su tekstilna i kožarska industrija, proizvodnja obuće, hemijska, metalska i elektroindustrija, prehrambena i grafička industrija, automobilski sektor, proizvodnja higijenskih proizvoda te namjenska industrija.

Od stupanja na snagu Zakona o carinskoj tarifi, Savjet ministara BiH donio je ukupno 14 odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba. Dosadašnje odluke primjenjivale su se na godišnjem nivou.

Za 2027. godinu novom odlukom obuhvaćene su 74 tarifne oznake. Od toga je 68 tarifnih oznaka već bilo obuhvaćeno odlukom koja se odnosi na 2026. godinu, dok su tri oznake uklonjene s liste, a dodato je šest novih.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, biće objavljena u „Službenom glasniku BiH“, a njena primjena počinje 1. januara 2027. godine.

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Savjet ministara BiH

carina

ekonomija

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