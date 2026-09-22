Novac se lijepi za ova 4 znaka do 25. septembra, jedan ima posebnu sreću

Novac se lijepi za 4 znaka do 25. septembra, i to ne u sitno.

Naredni dani donose zanimljivu finansijsku energiju, posebno za one kojima se već neko vrijeme čini da novac samo prođe kroz ruke.

Prema astrološkim tumačenjima, četiri znaka sada ulaze u period u kojem mogu da očekuju bolju zaradu, povoljan dogovor ili novac koji stiže iz izvora na koji su gotovo zaboravili.

Jupiter je od kraja juna u Lavu, a ovaj tranzit se u astrologiji povezuje sa većim samopouzdanjem, ambicijom i željom da se napravi nešto više.

Zato se kod pojedinih znakova ovaj period tumači kao vrijeme kada se lakše otvaraju prilike za zaradu i ostvarenje finansijskih planova. Uz to, retrogradni Uran donosi iznenadne obrte, pa novac može stići kroz situaciju koju nisu planirali niti očekivali.

1. Rak

Rakovima se u narednim danima otvara prostor za finansijski pomak, posebno kroz posao, dogovor ili novac koji je neko vrijeme bio na čekanju.

Jupiter više nije u Raku, već je od 30. juna u Lavu, pa ovu priču ne treba vezivati za to da Jupiter "radi samo za vas".

Umjesto toga, fokus je na tome da ono što ste ranije pokrenuli sada može početi da daje konkretnije rezultate. Ako vam se ukaže prilika za dogovor ili dodatnu zaradu, nemojte je olako odbaciti.

2. Ovan

Ovnovima naredni dani donose više pokreta na finansijskom planu. Mogući su novi dogovor, dodatni posao ili prilika da zarade kroz nešto što već znaju da rade. Biće važno da ne reaguju impulsivno, naročito kada je riječ o većim troškovima.

Ovan koji ostane pribran može iz ovog perioda izaći sa ljepšim stanjem na računu nego što je očekivao.

3. Vodolija

Vodolije bi mogle da pronađu zanimljiv način da postojeću ideju pretvore u dodatni prihod. Posebno se izdvajaju poslovi preko interneta, prodaja, rad sa klijentima na daljinu ili nešto što mogu da rade samostalno.

Ono što je do juče delovalo kao sporedna ideja sada može dobiti mnogo više prostora. Vodolija koja se pokrene može otvoriti vrata novom izvoru zarade.

4. Strijelac

Strelčeve u narednim danima može iznenaditi finansijska prilika koja ne dolazi klasičnim putem.

To može biti dodatni posao, neočekivana ponuda, povrat novca ili dogovor koji se dugo razvlačio. Važno je da ne žure sa trošenjem čim novac stigne.

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Ono što sada izgleda kao mali dobitak može biti početak mnogo korisnije finansijske priče.

Novac se lijepi za 4 znaka, ali prava vrijednost ovog perioda nije samo u tome koliko će novca stići, već i kako ćete ga sačuvati i iskoristiti.

Ako vam se otvori nova prilika za zaradu, nemojte je odbaciti iz straha, ali nemojte ni trošiti impulsivno. Jedna dobra odluka sada može biti početak mnogo stabilnijeg finansijskog perioda, prenosi Krstarica.