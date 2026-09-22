Borac i Sloga dobili rivale u drugom kolu EHF Evropa kupa

Rukometaši Borca i Sloge dobili su rivale u drugom kolu EHF Evropa kupa. Banjalučane očekuje dvomeč sa grčkim PAOK-om, dok će Dobojlije na megdan azerbejdžanskom Kuru.

"PAOK je izuzetno atraktivan, ali i veoma zahtjevan protivnik. Riječ je o ekipi koja ima kvalitet i tradiciju u evropskim takmičenjima. Ipak, u ovaj dvomeč ulazimo bez straha i sa jasnim ambicijama. Najvažnije je da napravimo detaljnu analizu i ekipu pripremimo na najbolji mogući način, poručio je trener Borca Mirko Mikić.

Detaljna analiza i priprema glavni je cilj i Sloge. Prema riječima trenera Miljana Stanića, trenutno nemaju previše informacija o protivniku, ali imaju dovoljno vremena da se spreme za prvi duel.

"Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da je Premijer liga BiH mnogo kvalitetnija od lige Azerbejdžana. U tom smislu smatram da smo u blagoj prednosti. U narednim danima pokušaćemo da dođemo do video materijala, kako bismo se na najbolji način pripremili za te utakmice. U svakom slučaju, ja sam optimista", poručio je Stanić.

Prve utakmice igraju se 17. i 18. oktobra. Revanši su planirani 24. i 25. oktobra.