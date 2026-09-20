Tragična vijest: Slavni biciklista poginuo u sudaru sa životinjom

Njemački ultra-biciklista Maks Rize poginuo je u Austriji nakon što je tokom spusta pri velikoj brzini udario u jelena.

Vozio velikom brzinom

Rize je imao 36 godina, a nesreća se dogodila 15. septembra u blizini njegovog doma u Salcburgu. Prema navodima RMC Sporta, do sudara je došlo dok je vozio nizbrdo velikom brzinom.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je GravGrav kolektiv, biciklistička zajednica koju je Rize osnovao, a brojni biciklisti i članovi zajednice oprostili su se od njega.

„Teška srca dijelimo vijest da je Maks Rize preminuo u tragičnoj nesreći 15. septembra 2026. godine“, navedeno je u poruci zajednice.

Rekorder u ekstremnom biciklizmu

Rize je iza sebe ostavio zapažene rezultate u ekstremnom biciklizmu. Prošle godine postavio je svjetski rekord u disciplini Tripl Everesting, savladavši ukupno 26.553 metra nadmorske visine tokom vožnje duge gotovo 300 milja, odnosno oko 480 kilometara.

Cijeli poduhvat završio je za 37 sati i 37 minuta, bez prekida u okviru jedne vožnje.

Ove godine ostvario je još jedan veliki rezultat pobjedom na Helenik Mauntin Rejsu u Grčkoj, gdje je prešao oko 573 milje, odnosno više od 920 kilometara, preko planinskog lanca Pind.

Iz GravGrav kolektiva pozvali su njegove prijatelje i sve koji su ga poznavali da nastave voziti u njegovu čast.

„Tvoj duh će živjeti u našim srcima, našim idejama i našim djelima. Nedostajaćeš nam više nego što riječi mogu opisati. Vidimo se, Maks“, poručili su.

(Avaz)