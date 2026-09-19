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Nokauti obilježili HFN 7, Emelijanenko uveličao događaj

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19.09.2026 19:36

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Нокаути обиљежили ХФН 7, Емелијаненко увеличао догађај
Foto: ATV

Od prvog gonga pa sve do posljednje runde, publika je mogla da uživa u vrhunskim mečevima.

Samo su dva završena odlukom sudija, a svi ostali prekidom što govori o atraktivnosti događaja.

Bitka teškaša u glavnom meču večeri pripala je Danilu Tošiću protiv Miloša Mugoše iz Crne Gore. Jednoglasnom odlukom sudija, borac iz banjalučkog Ares džima je slavio pobjedu.

Njegov timski kolega Stefan Dobrijević posao je završio prekidom u trećoj rundi protiv Bogdana Đuraškovića. Jedan od najtalentovaniji regionalnih kikboksera, ubacio je u veću brzinu kada je bilo najpotrebnije.

Nokautom se od kikboksa oprostio Damjan Savanović koji se nakon 15 godina oprostio od borenja. Meč Davida Vučetića i Aleksandra Milivojevića okončan je zbog povrede domaćeg borca, nakon ilegalnog udarca. Leon Nzinga odnio je pobjedu protiv Ivana Anušića. HFN 7 premašio je sva očekivanja.

Prije početka revije, organizovano je druženje sa Fedorom Emelijajnkom. Fanovi su se utrkivali za sliku sa čuvenim ruskim borcem kojem je osnivač HFN Predrag Stanković uručio plaketu i Dušanov zakonik, simbolično za posljednjeg imperatora kako glavi nadimak nekadašnjeg šampiona u Prajdu.

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Fjodor Jemeljanenko

boks

Banja Luka

MMA

HFN 7

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