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Poznat datum meča Fjurija i Džošue?

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18.09.2026 17:52

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Ентони Џошуа 26.7.2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ali Issa

Dugoočekivani bokserski okršaj između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue mogao bi konačno biti održan 11. decembra na stadionu Prinsipaliti u Kardifu, koji prima više od 80.000 gledalaca.

Poznati bokserski novinar Den Rafael prenosi da pregovori ulaze u završnu fazu. Iako su se ranije spominjali datumi poput 28. novembra i 4. decembra, kao najizgledniji termin sada se nameće 11. decembar.

Zvanična potvrda borbe još se čeka dok organizatori rješavaju preostale administrativne obaveze i dozvole, a sa novom lokacijom morao se usaglasiti i Netfliks.

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Tajson Fjuri

Entoni Džošua

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