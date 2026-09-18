Poznat datum meča Fjurija i Džošue?

Dugoočekivani bokserski okršaj između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue mogao bi konačno biti održan 11. decembra na stadionu Prinsipaliti u Kardifu, koji prima više od 80.000 gledalaca.

Poznati bokserski novinar Den Rafael prenosi da pregovori ulaze u završnu fazu. Iako su se ranije spominjali datumi poput 28. novembra i 4. decembra, kao najizgledniji termin sada se nameće 11. decembar.

Zvanična potvrda borbe još se čeka dok organizatori rješavaju preostale administrativne obaveze i dozvole, a sa novom lokacijom morao se usaglasiti i Netfliks.