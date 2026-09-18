Ajkula raskomadala plivača pred kupačima u Australiji

Jedan muškarac izgubio je život nakon što ga je raskomadala ajkula dok je plivao na popularnoj plaži u saveznoj državi Zapadna Australija.

Ovo je posljednji u nizu sličnih incidenata sa ajkulama u ovoj zemlji, a dogodio se svega nekoliko dana nakon što je jedan surfer postao žrtva napada u istoj saveznoj državi.

Policija Zapadne Australije saopštila je da su službe prve pomoći pozvane zbog incidenta povezanog sa ajkulom u moru ispred plaže Sorento oko 10.30 časova ujutru.

„Prijavljeno je da je ajkula napala plivača dok je plivao u moru nedaleko od obale“, navela je policija, prenose australijski mediji.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) September 18, 2026

Vlasti su pokrenule opsežnu potragu iz vazduha i sa mora, ali je plivač preminuo od posljedica napada, navodi se u saopštenju.

Plaža Sorento je popularno mjesto za kupanje i udaljena je oko 20 kilometara od Perta. Lokalni savjet saopštio je da je nakon napada zatvorio za kupače sve plaže koje su u njegovoj nadležnosti.

Muškarac je napadnut na oko 50 metara od obale, navode australijski mediji. Medicinska sestra koja se zatekla na mjestu događaja rekla je listu „Sidnej morning herald“ da je vidjela kako je ajkula „raskomadala“ muškarca i „bacala ga tamo-amo kao ribu“.

Drugi očevidac rekao je državnoj televizijskoj mreži ABC da je vidio krv u vodi nakon napada.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon napada na 56-godišnjeg surfera na plaži Glenfild, više od 400 kilometara sjeverno od Perta.

Kako se navodi, muškarac je u napadu izgubio nogu. Od početka godine, u Australiji su zabilježena četiri smrtonosna napada ajkula, od kojih su se dva dogodila u vodama ispred zapadnih obala zemlje.

(Telegraf.rs)