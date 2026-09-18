Organska proizvodnja sve popularnija: Organik fest okupio proizvođače iz regiona

Organski proizvodi sve su traženiji, a šta sve njihovi proizvođači imaju da ponude, Banjalučani mogu da vide, probaju i kupe na dvodnevnom sajmu. Organik fest okupio je proizvođače iz Republike Srpske, BiH, Srbije i Hrvatske.

„Po peti put sam ovdje, ovo su vina iz konverzije. 2025. smo dobili sertifikat – jedina smo vinarija u BiH organske proizvodnje“, rekla je Nada Harijan, Vinarija „Fazan“, Prnjavor.

„Dolazim iz Hrvatske i svašta nešto smo pripremili od mediteranskih proizvoda. Da li vam je prvi put na festivalu? Ne, ovo je treći put. I kakvo je iskustvo bilo do sada? Pa, zanimljivo, iskustvo je OKE i nekakve nove perspektive se otvaraju poslije ovakvih sajmova“, rekao je Nebojša Jerković, „Modro zelena zadruga“, Metković.

Broj organskih proizvođača u Republici Srpskoj je u pet godina porastao sa 19 na 135.

Od domaćeg meda, sira, vina do različitih kozmetičkih proizvoda Organik fest okupio je proizvođače organskih proizvoda na jednom mjestu. Posjetioci imaju priliku da degustiraju proizvode, ali i da iz prve ruke saznaju kako nastaju.

Sa rastom broja proizvođača i površina pod organskom proizvodnjom, sve je više i proizvoda koji put do kupca traže upravo na ovakvim manifestacijama.

„Naš plan kroz rad samog udruženja u saradnji sa ministarstvom jeste da svake godine probamo da utičemo n nekih možda do 100 organskih novih organskih proizvođača da se priključe organskoj proizvodi i nadamo se da ćemo u tome uspjeti jer evo u ovih prethodnih godina to nam je polazilo za rukom“, rekao je predsjednik Nacionalne organizacije organskih proizvođača „Organsko iz Srpske“, Milovan Matić.

Sajam je organizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, sa ciljem da se organska proizvodnja približi potrošačima, ali i da domaći proizvođači dobiju veću vidljivost.

„Pokušavamo da slušamo glas naših poljoprivrednika i da im damo novac za ono što je najpotrebnije da bi unaprijedili poziciju. Mi smo zemlja koja ima zaista predivne predjele, zdravu, nezagađenu zemlju gdje možemo da proizvodimo ekološku, organsku, bio hranu i to je ono što se trudimo da naši građani prepoznaju - naš domaći proizvod“, rekao je pomoćnik ministra za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Goran Bursać.

Organska proizvodnja u Srpskoj trenutno obuhvata oko 4.000 hektara, a proizvođači imaju i finansijsku podršku Ministarstva. Podsticaji iznose između 600 i 700 KM, u zavisnosti od vrste proizvodnje, dok je za zatvorene prostore predviđeno 300 KM na 100 kvadratnih metara.