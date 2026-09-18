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Oglasio se MUP o informaciji da je dijete donijelo pištolj u školu i da je imao spisak za odstrel

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18.09.2026 20:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (1979) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda, dok je protiv B. I. (1973) iz ovog grada, osumnjičenog za isto krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

M. J. se sumnjiči da je juče sa svog profila na društvenim mrežama dijelio neistinite informacije da je maloljetni učenik jedne srednje niške škole donio pištolj u školu i da ima spisak za odstrel, što je izazvalo uznemirenje roditelja i učenika.

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Ovu objavu je, kako se sumnja, preuzeo sa profila B. I. koji je bio dostupan manjem broju ljudi.

M. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

(Telegraf)

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MUP Srbije

Niš

Škola

prijetnja

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