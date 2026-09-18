Oglasio se MUP o informaciji da je dijete donijelo pištolj u školu i da je imao spisak za odstrel

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (1979) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda, dok je protiv B. I. (1973) iz ovog grada, osumnjičenog za isto krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

M. J. se sumnjiči da je juče sa svog profila na društvenim mrežama dijelio neistinite informacije da je maloljetni učenik jedne srednje niške škole donio pištolj u školu i da ima spisak za odstrel, što je izazvalo uznemirenje roditelja i učenika.

Društvo Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Ovu objavu je, kako se sumnja, preuzeo sa profila B. I. koji je bio dostupan manjem broju ljudi.

M. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

(Telegraf)