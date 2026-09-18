Pucao u vlasnika restorana, pa pokušao da pobjegne: Podignuta optužnica

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Mihajla D. (24) zbog pokušaja ubistva G.S. i tom prilikom još dvije osobe doveo u opasnost.

Kako je navedeno u optužnici, on je tom prilikom neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

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Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo D. 21. maja između 11 i 12 časova ušao u ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, te sjeo za sto koji se nalazio dijagonalno od stola u odnosu na sto za kojim su sjedili oštećeni G.S. i B.Š. i iz pomenutog vatrenog oružja – revolvera marke „Zastava“ ispalio 5 projektila u pravcu oštećenog G.S, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

U ugostiteljskom objektu kao gost se nalazio policijski službenik M.M. i u trenutku ispaljivanja je ustao od stola, zaklonio se iza zida, repetirao službeno oružje i pratio okrivljenog koji je brzim hodom pokušao da pobjegne iz restorana.

Glasno je viknuo okrivljenom „Stoj, policija“, te se okrivljeni sapleo ispred restorana, a M.M. mu je prišao i lišio ga slobode.

Mihajlu D. je tom prilikom ispao revolver, dok se u burencetu nalazio jedan metak i pet čaura, kao i jedan mobilni telefon, kačket i naočare za sunce, piše Blic.