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Sveštenik odbio da drži opijelo: Objasnio da jednu stvar crkva ne dozvoljava

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18.09.2026 13:23

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Свештеник
Foto: Pexels/Photo by Zsolt Bodnár

Gubitak bliske osobe jedan je od najtežih trenutaka za porodicu, a tada se, pored tuge, često otvaraju i pitanja o sahrani i vjerskim običajima. Jedno od njih posebno može da iznenadi ljude koji nisu upoznati sa pravilima Crkve - šta se događa ako preminula osoba nije bila krštena?

Porodica može željeti sveštenika na sahrani i crkveno opijelo, ali će odgovor u tom slučaju biti negativan. Teolog Aleksandar Đurđević objasnio je zbog čega sveštenik ne obavlja opijelo nad osobom koja za života nije bila krštena.

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Zašto sveštenik ne može da služi oijpelo?

Razlog se nalazi u značenju samog krštenja.

Prema objašnjenju teologa, čovjek krštenjem postaje član Crkve. Ako osoba tokom života nije krštena, nije ni postala njen član, pa se nad njom nakon smrti ne obavlja crkveno opijelo.

Đurđević kaže da mu se ljudi obraćaju upravo u ovakvim situacijama. Dešava se da porodica nakon smrti majke, oca ili drugog bliskog člana koji nije bio kršten pita da li ipak postoji mogućnost da neki sveštenik obavi opijelo.

Kako objašnjava, odgovor je negativan i to nije pitanje lične odluke jednog sveštenika, već crkvenog pravila.

Da li porodica ipak može da se moli?

Ipak, to ne znači da porodica ne može da se moli za preminulu osobu.

Teolog naglašava da ljudi ne mogu da znaju kakvo je stanje nečije duše nakon smrti niti da donose konačan sud o tome.

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Prema njegovim riječima, posljednja riječ pripada Bogu, a razlozi zbog kojih neko tokom života nije bio kršten mogu biti različiti.

Zato, iako se nekrštenoj osobi ne služi crkveno opijelo, njeni najbliži mogu da je se sjećaju u svojim ličnim molitvama i da se nadaju najboljem.

Upravo je razlika između crkvenog obreda i lične molitve ono što mnogi ne znaju sve dok se sa ovim pitanjem ne susretnu u sopstvenoj porodici.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

Crkva

sveštenik

opijelo

pravoslavlje

običaji

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