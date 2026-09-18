Čeka nas zahlađenje: Meteorolozi objavili prognozu do 1. oktobra

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 1. oktobra 2026.

Kako su saopćili, narednih dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz ponegdje i obilne pljuskove sa grmljavinom. Najviše padavina očekuje se u petak i ponedjeljak.

Minimalne temperature zraka variraće između 12 stepeni i 18 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 stepeni do 21 stepeni . Najviše dnevne temperature uglavnom između 20 stepeni i 26 stepeni , na jugu zemlje od 25 stepeni do 30 stepeni.

U zadnjoj sedmici mjeseca prema raspoloživim modelima prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka biće nešto niže, naročito u jutarnjim satima.

Jutarnja temperatura u BiH uglavnom između 4 stepena i 9 stepeni, u Hercegovini do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni do 21 stepen, jugu zemlje do 25 stepeni, prenosi Radio Sarajevo.