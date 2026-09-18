Pripreme za sezonu: Jahorina objavila cjenovnik

Iako je kalendarski još ljeto, zaljubljenici u skijanje i planine već planiraju svoj zimski odmor. Za sezonu, sem skijaša, pripremaju se i planine u BiH, odnosno planinski centri, a Jahorina je već objavila nove cijene.

Iz Olimpijskog centra “Jahorina” ističu da su pripreme za predstojeću sezonu počele čim je završila prethodna, međutim, za sada još ne mogu govoriti o tačnom početku sezone, jer to zavisi od vremenskih uslova i visine snježnog pokrivača.

Šta očekuje posjetioce na Jahorini tokom nove sezone?

Uprkos tome što tačan datum još nije siguran, ono što je sigurno jeste da sve posjetioce ove zime na Jahorini, kako navode, očekuje skijalište sa 54 kilometra uređenih staza, od kojih je 12 kilometara osvijetljeno za noćno skijanje, kao i moderna infrastruktura koja Jahorinu svrstava među najrazvijenije ski-centre u regionu.

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“Jahorina odavno nije samo mjesto za skijanje. Uz dnevno i noćno skijanje, posjetioci mogu očekivati bogat après-ski program, događaje na otvorenom, nastupe regionalnih muzičkih zvijezda, kvalitetnu hotelsku i gastro ponudu, kao i sadržaje za porodice, rekreativce i sve one koji zimu žele doživjeti aktivno”, navode iz OC “Jahorina” za “Nezavisne novine“.

Koliko će koštati skijanje na Jahorini ove zime?

Iako je do prvih pahulja ostalo još mnogo vremena, Jahorina je već objavila cjenovnik za predstojeću sezonu, a pojedine cijene su ovog puta nešto veće nego ranijih godina.

Kako ističu, ski-karte u prethodne tri godine nisu poskupljivale, a gostima su na raspolaganju dnevne, višednevne, porodične, sezonske i karte “10 dana u sezoni”.

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“Kao najatraktivnije izdvajamo kartu ‘10 dana u sezoni’, koja odraslima omogućava deset dana skijanja u terminu po izboru, kao i sezonske karte za dnevno i noćno skijanje. Posebno su zanimljive i sezonske karte za radne dane, namijenjene gostima koji žele više skijanja uz fleksibilniji ritam dolazaka”, ističu oni.

Iz OC “Jahorina” najavljuju i pretprodaju karata koja će trajati od 20. septembra do 20. oktobra.

“U tom periodu tri najtraženije karte biće dostupne po značajno povoljnijim cijenama. Nigdje u regionu nemate da za 295 KM skijate četiri dana ili za samo 430 KM skijate sedam dana”, tvrde oni, dodajući da je pretprodaja prilika da se karte nabave po najpovoljnijim uslovima.

Kako teku pripreme na Vlašiću?

Samer Dolovac, direktor Turističke zajednice Travnik, ističe da je preduzeće koje upravlja ski-liftovima tokom ljetnog perioda na Vlašiću radilo na unapređenju ski-staza kroz proširenja određenih dijelova koje su imale takozvano usko grlo.

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“Zatim su staze čišćene od kamenja i smeća u cilju poboljšanja bezbjednosti skijanja za zimsku sezonu 2026/2027. Dodatno je unaprijeđena telekom infrastruktura za prenos informacija sa najudaljenijih skijaških punktova”, dodaje on.

Prema njegovim riječima, već je zakazana i tradicionalna manifestacija “Šankanje”, koja će se održati od 11. do 13. decembra sa poznatim regionalnim izvođačima.

“Prema najavama i već rezervacijama u tom periodu, ali i u periodu novogodišnjih blagdana očekivanja su pozitivna za zimsku sezonu 2026/2027”, ističe Dolovac.