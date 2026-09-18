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Birate li i vi ovaj PIN za karticu? Ove kombinacije su najgore i najopasnije

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18.09.2026 08:57

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Бирате ли и ви овај ПИН за картицу? Ове комбинације су најгоре и најопасније
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Kada biramo PIN za platnu karticu, najčešće želimo kombinaciju koju ćemo lako zapamtiti, a upravo ta navika može da postane ozbiljan bezbjednosni problem.

Četiri cifre trebalo bi da budu prva zaštita novca na računu, ali mnogi biraju gotovo iste kombinacije. Analiza 3,4 miliona PIN kodova pokazuje da samo tri najpopularnija izbora čine čak 19 odsto svih pregledanih kombinacija. Problem nije samo u jednostavnim nizovima rizični su i datumi koje svako može da pronađe na društvenim mrežama.

Kada biramo PIN za platnu karticu, najčešće želimo kombinaciju koju ćemo lako zapamtiti. Upravo ta navika može da postane ozbiljan bezbjednosni problem, jer brojevi koji su jednostavni nama uglavnom su jednako očigledni i onome ko pokuša da zloupotrijebi karticu.

Četvorocifreni PIN teoretski omogućava 10.000 različitih kombinacija. Kada bi ih korisnici birali potpuno nasumično, bilo bi znatno teže pretpostaviti tačan kod. U praksi, međutim, veliki broj ljudi ponavlja iste nizove.

Analiza 3,4 miliona PIN kodova pokazuje da kombinacije 1234, 1111 i 0000 čine čak 19 odsto svih analiziranih kodova. To praktično znači da neko ko pokušava da pogodi PIN ne mora da počne nasumično. Dovoljno je da najprije isproba nekoliko kombinacija koje korisnici najčešće biraju.

Broj koji izgleda nasumično može da bude očigledan

Najslabiji PIN nije nužno samo niz 1234. Jednako su rizične kombinacije sastavljene od četiri iste cifre, poput 1111, 0000 ili 5555, kao i obrnuti redoslijedi poput 4321.

Poseban problem predstavljaju obrasci nastali rasporedom cifara na tastaturi. Kombinacija 2580, na primjer, nekome može da djeluje nasumično, ali na većini bankomata i telefona predstavlja ravnu vertikalnu liniju. Zbog toga se Takav izbor lako pamti, ali i lako pretpostavlja.

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Slično važi za kodove koji prate jednostavne geometrijske oblike na tastaturi. Čak i kada cifre nisu poređane po veličini, njihov položaj može da otkrije obrazac po kojem su izabrane.

Datum rođenja nije dobra zaštita novca

Mnogi kao PIN koriste godinu rođenja, dan i mjesec rođenja ili datum koji ima posebno značenje. Takav kod jeste lak za pamćenje, ali veliki dio tih informacija više nije privatan.

Datum rođenja često se može pronaći na profilima na društvenim mrežama, u javnim objavama ili dokumentima koji mogu dospijeti u pogrešne ruke. Ako neko dođe do kartice i istovremeno zna kome ona pripada, lični datumi mogu biti među prvim kombinacijama koje će pokušati.

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Zbog toga PIN ne bi trebalo povezivati ni sa sopstvenim rođendanom, ni sa datumima rođenja članova porodice, godišnjicom ili godinom koja je drugima poznata.

Papirić u novčaniku poništava zaštitu kartice

Čak i složen PIN gubi smisao ako je zapisan na papiriću koji stoji pored kartice. U slučaju gubitka ili krađe novčanika, osoba koja pronađe karticu dobija i kod potreban za njeno korišćenje.

PIN zato ne treba zapisivati na kartici, držati u novčaniku niti dijeliti sa drugim osobama. Prilikom unošenja koda na bankomatu ili terminalu tastaturu treba zakloniti drugom rukom, čak i kada u neposrednoj blizini nema nikoga. Taj jednostavan pokret smanjuje mogućnost da neko vidi kombinaciju preko ramena ili da je zabilježi skrivena kamera.

Siguran PIN nema lično značenje

Najbezbjednija kombinacija nije ona koju možemo da povežemo sa važnim datumom, već ona koju druga osoba ne može da predvidi. Treba izbjegavati uzastopne i ponovljene brojeve, datume rođenja i prepoznatljive obrasce na tastaturi.

Nije preporučljivo ni koristiti isti PIN za više kartica i aplikacija. Ako jedna kombinacija bude otkrivena, time mogu biti ugroženi i drugi računi ili servisi zaštićeni istim kodom.

U tekstu se navodi i da automatski dodijeljen PIN banke može biti sigurniji od kombinacije koju korisnik naknadno bira samo zato što se lako pamti. Ako se vaš PIN nalazi među najčešćim kombinacijama, promjena traje kratko, a može da ukloni jednu od najočiglednijih slabosti u zaštiti kartice, jer lopov koji dođe do tuđe kartice možda ne zna njen PIN, ali vrlo dobro zna koje cifre ljudi najčešće biraju, prenosi Kurir.

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