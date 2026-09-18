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Skok cijena goriva na pumpama u BiH: Pun rezervoar dizela dostiže 190 KM

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18.09.2026 08:32

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Скок цијена горива на пумпама у БиХ: Пун резервоар дизела достиже 190 КМ
Foto: ATV

Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo su u porastu.

Za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači u Sarajevu danas moraju izdvojiti i do 190 KM, dok ista količina benzina košta do 165 KM. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 KM po litru, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna.

Glavni uzrok novog vala poskupljenja leži u globalnim sukobima i napadima na ključnu naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku. Zbog ozbiljnih oštećenja na saudijskom "East-West" naftovodu, ali i na pojedinim rafinerijama i skladištima, snabdijevanje je značajno poremećeno. Dodatni problem stvara smanjen protok nafte kroz Hormuški moreuz, dok procjene pokazuju da bi sanacija naftovoda mogla potrajati i do dva mjeseca.

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Iako Bosna i Hercegovina ne zavisi direktno od nafte s Bliskog istoka, cijene na domaćem tržištu usko prate kretanja na evropskim i svjetskim berzama. Sirova nafta je u jednom trenutku prešla iznos od 108 dolara po barelu, a zbog pritiska na rafinerijske kapacitete, dizel poskupljuje čak i brže od same sirove nafte.

Stručnjaci ističu da bi u slučaju daljnje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara. Takav pesimističan scenario donio bi novi drastičan skok cijena na pumpama, što bi se zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo prelilo i na više cijene hrane, prevoza i svih osnovnih životnih namirnica.

(Vijesti.ba)

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Cijene

Cijene goriva

Dizel cijena

gorivo

benzinska pumpa

Bosna i Hercegovina

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