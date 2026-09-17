"Pepkova" narukvica povučena sa tržišta

Sa tržišta BiH povučena je "Pepkova" narukvica sa motivom morskog praseta porijeklom iz Kine jer predstavlja rizik od povrede, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Narukvica poljskog proizvođača "Pepko" povučena je zbog greške u proizvodnji jer ivica unutrašnje trake može probiti tkaninu.

Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod preporučuje se da odmah prestanu da ga upotrebljavaju i vrate u bilo koji maloprodajni objekat "Pepko" radi povrata punog iznosa novca.

Riječ je o modelu PLU 631925.

"Pepko" poziva potrošače da ovu informaciju podijele, posebno ako je proizvod poklonjen drugom licu, te ističu da račun nije potreban.

(Srna)