Loše prognoze Trišića: Dizel u Srpskoj leti u nebo?

Cijena litre dizela u Republici Srpskoj u sljedećih 10 do 15 dana mogla bi dostići četiri KM, izjavio je za "Srnu" član Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Gospodarskoj komori Dragan Trišić.

Trišić je pojasnio da bi do toga moglo doći zbog globalne krize i poremećaja na svjetskom tržištu.

"Sljedeće sedmice vjerovatno će porasti i nabavne cijene, pa će rasti i cijene goriva. To je uslovljavano rastom cijene nafte na svjetskom tržištu na 108 dolara po barelu te kotacijom dizela od oko 1.570 dolara po toni", naveo je Trišić.

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Dodao je kako za sada nema poteškoća kada je riječ o opskrbi naftom i naftnim derivatima.

Svi distributeri u Republici Srpskoj, kako je naveo, imaju dovoljno zaliha, pravci snabdijevanja trenutno nisu prekinuti i zasad nema informacija da bi do toga moglo doći.

Trišić je naglasio da bi tržišta mogla imati problema sa snabdijevanjem ako se do kraja godine nastave globalni poremećaji i geopolitička kriza.

"Manje kompanije koje nemaju izravan pristup ključnim tačkama snabdijevanja mogle bi zbog toga ući u velike probleme“, smatra Trišić.