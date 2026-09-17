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Uhapšeni muškarac pobjegao policiji nakon pregleda u bolnici: Pronađen dronom

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17.09.2026 14:19

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Policijski službenici PS Kakanj i Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK proveli su u srijedu opsežnu potragu za osobom inicijala J. N. (1998) iz Kaknja, koja je pobjegla tokom policijskog transporta.

Osumnjičeni je nakon višesatne akcije lociran i ponovo lišen slobode.

Sve je počelo u jutarnjim satima kada su pripadnici PS Kakanj lišili slobode 28-godišnjeg J. N. zbog sumnje da je počinio krivično djelo. On je potom u pratnji policije upućen u Kantonalnu bolnicu Zenica na obavezni ljekarski pregled. Međutim, prilikom povratka iz bolnice prema policijskoj stanici, osumnjičeni je pobjegao policijskim službenicima u mjestu Donji Lučani.

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Odmah po dojavi o bjekstvu, na teren su upućene sve raspoložive snage PS Kakanj i Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK. Teren je pretraživan uz upotrebu dronova, a brza i koordinisana akcija rezultirala je lociranjem bjegunca u mjestu Bičer, opština Kakanj, gdje je ubrzo ponovo uhapšen.

Pored prvobitnog krivičnog djela zbog kojeg je priveden, J. N. se sada tereti i za krivično djelo "Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje". Službenici PS Kakanj nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju cijelog slučaja.

(Kliks)

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MUP ZDK

Kakanj

hapšenje

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