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Tragedija kod Zenice: Poginuo radnik Željeznica FBiH

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17.09.2026 12:54

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Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ
Foto: ATV BL

Jedna osoba poginula je na lokalitetu Jelina-Vranduk, Grad Zenica kada se desila nesreća prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović događaj se desio u 10:05 sati.

"Danas, 17.09., u 10:05, lokalitet Jelina-Vranduk, Grad Zenica, smrtno je stradalo lice Č.N. iz Zenice. Uposlenik je Željeznica FBiH", rekla je Ekinović.

Patrola policije je na licu mjesta.

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"Uviđaj vrše službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz nadzor kantonalnog tužioca. Uviđaj se radi", potvrdila je Ekinović za "Avaz".

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Tagovi :

tragedija

Zenica

Poginuo radnik

željeznice fbih

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