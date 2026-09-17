Tragedija kod Zenice: Poginuo radnik Željeznica FBiH

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Foto: ATV BL

Jedna osoba poginula je na lokalitetu Jelina-Vranduk, Grad Zenica kada se desila nesreća prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović događaj se desio u 10:05 sati. "Danas, 17.09., u 10:05, lokalitet Jelina-Vranduk, Grad Zenica, smrtno je stradalo lice Č.N. iz Zenice. Uposlenik je Željeznica FBiH", rekla je Ekinović. Patrola policije je na licu mjesta. Svijet Od trovanja metanolom preminulo najmanje 48 osoba "Uviđaj vrše službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz nadzor kantonalnog tužioca. Uviđaj se radi", potvrdila je Ekinović za "Avaz".

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