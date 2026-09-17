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Amidžić: Građani Srpske i FBiH platili visoku cijenu Krnjićevih opstrukcija

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17.09.2026 13:39

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ukazao je danas da su građani Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH) platili visoku cijenu zbog opstrukcija člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Zijada Krnjića.

"Građani koji su stajali u redovima, kao i oni koji su šest mjeseci čekali na rješenja o oslobađanju od PDV-a pri kupovini prve nekretnine treba da znaju da je to bilo zbog Krnjića, koji je vodio političku kampanju preko leđa ljudi koji žive u Srpskoj i FBiH", izjavio je Amidžić novinarima u Banjaluci.

Amidžić je rekao da, kada FBiH vrati dug Republici Srpskoj - i Srpska će njima izmiriti svoj dug.

"Ukoliko se ta dva duga `prebiju` bićemo saglasni. A, Krnjić nikada nije opstruisao rad Upravnog odbora zbog duga FBiH prema Srpskoj od 30 miliona KM koji je napravljen prije 11 godina", rekao je Amidžić.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zoran Tegeltija rekao je da je, kada Upravni odbor UIO donese odluku o visini koeficijenata za raspod‌jelu PDV-a, na Upravi da sprovede tu odluku.

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"Uvijek su članovi Upravnog odbora UIO donosili sve potrebne odluke za operativni rad UIO, a svoja neslaganja su rješavali na drugi način. Sada imamo situaciju da je član Upravnog odbora, koji bi trebalo da bude u funkciji UIO, praktično blokirao rad i ne dozvoljava da Uprava funkcioniše", naveo je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da će ministri finansija dogovorom riješiti ovu situaciju bez posljedica za UIO.

(SRNA)

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Srđan Amidžić

Zijad Krnjić

Povrat PDV-a za nekretninu

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